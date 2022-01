La Municipalidad de Esquel por medio de la Secretaría de Cultura y Educación informa:

El 5 de marzo se realizará la inauguración de “Cultura Viva” en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Los trabajos pueden presentarse desde el 11 al 24 de febrero 2022.

La admisión de las obras

Se admitirán exclusivamente aquellas obras que puedan ser calificadas como artesanales, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

A los efectos de la presente muestra, se entiende por Artesanía a la modalidad de producción consistente en actividades, destrezas o técnicas mediante las cuales, transformando la materia prima, se producen objetos elaborados manualmente o con recursos instrumentales, con escasa intervención de maquinaria, efectuados por personas que poseen saberes con los cuales logran el dominio de una técnica en un oficio. Algunos objetos artesanales transmiten un mensaje porque cuentan con elementos o símbolos que contienen significado cultural, otros, simplemente destacan el dominio de la técnica y la estética.

En esta edición cada participante podrá presentar una obra como máximo, las cuales deben ser acompañadas por la ficha técnica de inscripción y cumplan los siguientes criterios: Modo de producción; Transformación del material; Oficio; Funcionalidad, Originalidad y creatividad.

Podrán participar todos los artesanos y artesanas residentes en la ciudad de Esquel, Trevelin y sus parajes, y el resto de la Comarca Los Alerces.

Modo de producción

Se considera artesano a todo trabajador que, de acuerdo a su oficio, sentimiento e ingenio, se dedique a la elaboración de objetos utilizando la habilidad de sus manos, técnicas, materiales y herramientas, de manera tal que prevalezca en el producto final su habilidad y creatividad. El empleo de máquinas se acepta en tanto posibilite el mejoramiento de la terminación del objeto; sin embargo, en ningún caso se aceptará la utilización de máquinas que permitan la producción seriada. El artesano podrá producir en forma individual o con su grupo familiar; pero no se aceptará la mano de obra de terceros asalariados o la de talleristas. El artesano deberá dominar y ejercer todo el proceso de elaboración referente a su rubro.

Transformación del material

Se considera cumplida esta condición cuando, partiendo de una materia prima se llega a un resultado en el cual se verifica un proceso de transformación que afecte y enriquezca sus características originales. En todos los casos se valorarán particularmente aquellos trabajos que partan de materiales brutos o rudimentarios por sobre aquellos que empleen elementos pre elaborados como materia prima.

Oficio

El artesano deberá mostrar en sus trabajos el conocimiento de los materiales y las técnicas que aplica para obtener su solución artesanal. Si bien se considera que cada artesano posee una técnica propia, ésta deberá aplicarla a la materia prima con idoneidad y suficiencia.

Funcionalidad

Se considera satisfecha esta condición cuando la pieza cumple con el fin (utilitario o decorativo), para el que ha sido concebida. Se observará que los materiales empleados para la producción sean de buena calidad. Salvando la mayor o menor fragilidad del material propio de cada rubro, el criterio de funcionalidad implica también que los objetos no se rompan o deterioren debido a la forma en que hayan sido producidos. Se cuidará asimismo que el uso de las piezas utilitarias no produzca daños a las personas debido a un mal empleo de las técnicas o al retaceo de procesos o de materiales por parte del artesano en la producción.

Originalidad y creatividad

Una pieza artesanal debe identificar a su productor. El diseño y la solución de las piezas del paño deben mantener una coherencia entre sí. No deben ser copias de diseños ya existentes en Ferias. La creatividad del artesano puede desarrollarse desde la concepción de la pieza, la elección de las técnicas a emplear, la combinación de las mismas, la elección del material, como también el acabado final y el aspecto estético, hasta la invención y/o fabricación de herramientas propias. No se admiten marcas registradas en su diseño, como tampoco sus logotipos o nombres identificatorios de las mismas; los cuales están sujetos a legislación restrictiva al respecto de los derechos de autoría, copyright, etc.

Los retratos de personalidades (grupos musicales, personajes históricos, etc.), como las reproducciones de diseños tomados de las distintas expresiones de la historia del arte, en tamaño natural o en escala, serán aceptables como base de recreación, en tanto incluyan la creatividad del artesano.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras para la Muestra Cordillerana de Artesanías - Esquel 2022, deberán ser remitidas al Centro Cultural Esquel Melipal sito en Av. Fontana 815

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel velará por el cuidado y la buena conservación de las obras durante el tiempo que estén en su custodia.

Bajo ninguna circunstancia esta secretaría asumirá responsabilidades por extravíos, daños por traslados a cargo de terceros.

La inscripción de los participantes y recepción de Obras

Es condición ineludible presentar la planilla de inscripción completa como Declaración Jurada con cada obra

(Nombre de la Obra- Técnica- Materiales- Autor)

Las mismas se recibirán del 11 al 24 de febrero de 2022 inclusive.

Inauguración del Muestra 5 de marzo de 2022.-

Clausura de la muestra: 31 de marzo de 2022.-

Devolución de obras seleccionadas: a partir del 4 de abril de 2022.-

Para mayor información comunicarse al Centro Cultural Esquel Melipal (2945)457154

Email: esquelartesanias@gmail.com

Municipalidad de Esquel.