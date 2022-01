El Comisario Inspector Hugo Melipil, se hará cargo de ahora en más de la jefatura de la Comisaría Primera de la ciudad de Esquel.

Llega desde la localidad de El Maitén, donde se desempeñó como jefe de la comisaría, pero también tiene amplia experiencia en distintas dependencias de la comarca. También, tuvo un paso por Esquel hace unos años, trabajando en Comisaría Primera, Comisaría Segunda y Brigada de Investigaciones.

"Me estoy haciendo cargo de la jefatura de Comisaría Primera. Estas cuestiones me llevan a hacer un análisis de cómo nos encontramos en cuanto al recurso humano. No somos ajenos a la situación epidemiológica que atravesamos. Tenemos algunas personas afectadas pero nos encontramos bastante bien"