El Secretario General de la Regional Oeste de ATECh, el gremio de los docentes, Martín Pena habló sobre la situación económica que atraviesan.

En ese marco, expresó que "hace más de dos años, 26 meses sin aumento salarial. La Ministra Perata dice que tiene la paritaria cerrada del año pasado y la verdad es que no fue así. Fue un decreto para todos los trabajadores estatales. Se dijo que había un 30% en tres pagos, eso es lo que dijo el Gobernador por capricho. No acordó con nadie. No fue una paritaria, fue una imposición insuficiente y atrasada. Para nosotros fue, durante dos años, solo un aumento en septiembre del 10% cuando la inflación supera en ese periodo el 80%".

Pena agregó: "Exigimos el aumento urgente que cubra ese 80% y poder sentarnos en febrero para hablar de lo que va a pasar en el 2022. Eso tenemos que pensar, que viene la paritaria, pero antes tenemos que recomponer ese 80% perdido".

Por otra parte, indicó que un docente recién iniciado en la actividad cobra alrededor de 40.000 pesos mensuales. "Hoy en día no alcanza ni la mitad de la canasta básica que está arriba de los 90.000 pesos. Por eso decimos que estamos por debajo de un salario de hambre", indicó Pena.

"No decimos que tenemos que tener un aumento de 150 mil dólares, pero sí tomar las cuestiones serias y objetivos. La inflación fue del 80% y tenemos que recuperar ese 80%", remarcó.