Alma Sánchez es una nena de 3 años que tuvo complicaciones con el coronavirus y fue trasladada de El Maitén hacia el Hospital Zonal Esquel.

Por un tema burócrata de convenios, Alma no pudo ser ubicada mientras se complicaba su salud al punto de perder la vista.

Finalmente, esta tarde le comunicaron a la familia que saldrá un avión sanitaron a las 6 a.m. del sábado para derivarla al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires.

Su tía, Coina Sánchez, comentó lo sucedido con la nena; las complicaciones en su salud y la odisea para conseguirle una cama en un hospital de mayor complejidad con terapia intensiva infantil.

"Comenzó con un cuadro de COVID el 2 de enero. Se la llevó al Hospital de El Maitén y la derivan a Esquel, donde le aplican algunos medicamentos y la mandan otra vez a El Maitén. Les dijeron que iba a tener dolores de cabeza por 10 días. Cuando llega allá, al cabo de un día y medio empezó a perder la visión de ambos ojos y entramos en desesperación", comentó Coina.

La tía de Alma agregó que: "El tratamiento empezó tarde y esperamos que a partir de ahora, que va a ser derivada al Hospital Gutiérrez, que se pueda revertir la situación sobre todo la parte de la visión y esperamos que mejore. El tema de la derivación estuvo trabado por cuestión burocráticas. No puede ser que teniendo recursos en otras ciudades y provincias no se pueda acceder porque no había convenios de la Provincia del Chubut con Río Negro, que hay un hospital de complejidad 8 en Cipolletti".

Coina también comentó: "Nosotros somos de Bariloche. Allá podía ser, pero finalmente se dijo que no. En Cipolletti y Allen hay instituciones que la podían recibir, pero no tenía convenio. Nos hicieron firmar una nota que si podía acceder a otra provincia, todos los gastos de viáticos y demás de los acompañantes tenía que se soportado por la familia. De eso no hay problema, son cuestiones materiales. El hecho es que no se pueda acceder por un convenio, me parece ridículo".