Tras ser cajera, administrativa, tocar en una banda de cumbia, hacer música para niños, cantar jingles publicitarios, componer canciones y presentar sus temas en los bares de Buenos Aires, el éxito le llegó a los 28 años con su debut en solitario. Y no fue solo en Argentina. "Corazón salvaje" explotó en España y en otros tantos países.

"Yo no podía creer. Hasta Los Pitufos grabaron el 'Corazón pitufo'. Tiene versión de flamenco. Todas las orquestas de los pueblos la tocaban. Incluso hoy día. Cuando bajé en Madrid aquel año, 1998, y de camino al hotel vi todo empapelado con mi cara dije... ¡no puede ser!", dijo en una entrevista a una agencia de noticias.

El tema lo había escrito años atrás en un autobús: "Iba un día en el colectivo, iba sentada y yo estaba de novia con un chico que es el otro autor de la canción, Carlos Arce. Pero la historia no iba ni para atrás ni para adelante. Y me puse a tararear arriba del colectivo e hice toda la primera parte".

La canción fue grabada por primera vez con una banda de cumbia, y aunque logró cierta popularidad en las “bailantas” cumbieras, todo apuntaba a que estaba amortizada. Hasta que tiempo después, con su disco debut ya cerrado, el presidente de la multinacional que la había fichado pidió dos canciones más: Hicimos "Corazón salvaje" y 'No me lastimes' y las llevamos. “Ahora sí”, dijo (el ejecutivo discográfico). “Fue la última canción que presentamos y la primera que se dio a conocer", explicó la artista sobre el tema y su posterior triunfo.



Letra de “Corazón Salvaje”

¡Ay! Corazón, corazón, corazón

Que si no me avisas te estaré esperando

¡Ay! Corazón, corazón, corazón

Pues se tu no vienes yo de aquí me marcho

¡Ay! Corazón, corazón, corazón

Ya vivimos juntos una fantasía,

Ven hacia mi, corazón ven

Sacúdeme la vida;

Ven hacia mí, corazón ven

Sacúdeme la vida;

¡Ay! Corazón bonito

¡Ay! Corazón salvaje

Deja de pensar; ¡que se hace muy tarde ya!

¡Ay! Corazón bonito

¡Ay! Corazón salvaje

Deja de pensar; vamos juntos a gozar

¡Ay! Corazón, corazón, corazón

Trata de vender toda esa locura

¡Ay! Corazón, corazón, corazón

Tú sabes muy bien que no tengo dudas

¡Ay! Corazón, corazón, corazón

Ya vivimos juntos una fantasía,

Ven hacia mí, corazón ven

Sacúdeme la vida;

Ven hacia mi, corazón ven

Sacúdeme la vida;

¡Ay! Corazón bonito

¡Ay! Corazón salvaje

Deja de pensar; ¡que se hace muy tarde ya!

¡Ay! Corazón bonito

¡Ay! Corazón salvaje

Deja de pensar; vamos juntos a gozar