Autotest: En una semana estarían llegando a las farmacias de Esquel

Eduardo Molina, detalló: "esto es un proceso que ha transcurrido en los últimos meses a partir de nuestras organizaciones donde se pidió, lo que ya se implementó en gran parte del mundo, que es la venta de el test contra el Covid en la farmacia, se evaluó con Salud Pública de la Nación y el Ministerio de Salud Pública de Nación y la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología); este proceso se aceleró en función de los picos estratosféricos de contagios".

Así comenzaba la charla con el Presidente del Colegio de farmacéutico de Chubut; " Lo que se tendría que haber hecho hace tiempo atrás, ahora explotó y viene la premura para que se venda en la farmacia. La semana pasada se aprobaron cinco test para que lleguen a la farmacia"

En estos momentos no hay autotest en el país , si algunos se ofrecen por internet, no son autorizados por ANMAT ni por Salud Pública de Nación.

Pueden causar algún daño físico por el mal uso

"Estos test ya se utilizan en distintas partes del mundo, en Londres el estado les facilitaba dos por semana para que cada chico de secundaria se lo haga en su casa; así se controlaban en su casa si tenían la enfermedad o eran portantes del virus. El uso es muy simple, consiste en la extracción del material por intermedio de un hisopado nasal tres o cuatro vueltas en cada fosa y eso lo pone en una solución donde se deja 2´ o 3´; ahí sale un líquido que se pone en un casete donde se hace la reacción cromatográfica; desde ese punto de vista es muy simple de hacer, cualquiera esta capacitado, se viene usando mucho en Europa y EEUU también, lo que se pretende descentralizar los testeos, es un servicio más farmacéutico que vamos a brindar".

Como es el mecanismo para comprar el Autotest

"Nosotros tenemos una plataforma donde ponemos los datos del paciente que llega a la farmacia a comprarlo y eso entra a sistema nacional de vigilancia. El resultado que brinda el paciente entra dentro de la estadística sanitaria de él, o el paciente mismo puede entrar a una página (autotestfarmacia.org) con el certificado que te da la farmacia, que tiene un código QR donde poniendo los datos propios, se sabe si fue positivo o negativo. El resultado es orientativo, es decir que no es de diagnóstico; si dio negativo ya está, ahora si dio positivo, la provincia puede determinar hacerle hacer un PCR para tener un diagnóstico completo".

"Son cinco los test aprobados y se presume que los valores rondarán los U$D 10.- pero se va a saber efectivamente cuando lleguen al país, lleva un proceso administrativo importante".

¿Después de usar el test puede desecharlo o ese hisopo sigue contagiando?

"En este caso en particular cuando se toma la muestra de material, se embebe en una solución bafer, que inactiva al virus y no produce enfermedad; desde ese punto de vista hay que estar tranquilos, todas esas cosas se fueron analizando, el desecho de eso no produce la enfermedad".

Por último, Molina agradeció el contacto con Red43, "ya que es muy importante que la gente se informe acerca de cómo es este sistema".