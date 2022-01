Barrio Baden I: Pelea entre familiares terminó con heridos, detenidos y un auto incendiado

Diego Williams, Comisario de la seccional Segunda, relató lo sucedido el fin de semana en barrio Baden I: "Se constituye una comisión policial de esta dependencia y se constata que dos jóvenes de 17 y 19 años, ambos hermanos, estaban con lesiones visibles en su rostro, cuero cabelludo, uno de ellos con el faltante de piezas dentarias y se indica a su padrastro, otra persona joven de 24 años que se estaba ausentando del lugar. Como autor de esas lesiones fue detenido y registra ingreso en esta dependencia por lesiones graves".

Noche de furia en Esquel: El padrastro los agredió y ellos le quemaron el auto (red43.com.ar)

En la misma noche se recibieron tres llamados telefónicos por el mismo hecho, el primero a las 23 hs y el segundo a las 2:00 hs. En relación a esto el comisario comento: "Se alerta por incendio vehicular; al llegar al lugar el personal policial verifica que el rodado siniestrado era propiedad de la persona detenida minutos antes. Según refieren testigos del lugar, los autores son los jóvenes que resultaron victimas de la agresión; presumimos que fue en represalia la quema del vehículo, tuvo que concurrir personal de bomberos y sofocarlo".

Para concluir el relato, el Comisario detalla: "Se hizo un rastrillaje en el lugar y no estaban en el domicilio de la madre. Pasadas las 4:00 am se produce el tercer llamado ya en el barrio Baden II pero también cerca donde la tía de uno los jóvenes denuncia que estaba su sobrino en el patio ocultándose. La particularidad de este hecho es que este joven tenía prohibición de acercamiento. Ella no le permitió el ingreso y fue detenido por violación de domicilio".

"Los dos recuperaron la libertad el domingo por la tarde, con prohibición de acercamiento mutuo, y exclusión de ese hogar al mayor, mientras que el de 17 años quedo viviendo con su madre".