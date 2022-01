El epidemiólogo del Área Programática Esquel, Dr. Emiliano Biondo, se refirió a la situación epidemiológica actual en la zona y dio un importante mensaje respecto a fallecidos con el esquema de vacunación completo.

"Estamos transitando el pico de esta ola de contagios por las nuevas variantes que afectaron a todo el país. Esta ola nos va a durar dos o tres semanas", manifestó Biondo en principio.

Por otra parte, agregó: "En este tiempo, muchas de las personas contagiadas lamentablemente fallecen por las causas que tenían que fallecer. Hay personas que tienen cuadros renales crónicos graves, cuadros hepáticos y no es por el Covid, sino que lamentablemente fallecen con Covid".

Biondo remarcó que: "Hay que destacar el mensaje. Más allá que uno encuentre dos o tres personas que fallezcan con su esquema de vacunación completa, no quiere decir que la vacuna no funcione. Por ahí son mensajes tendenciosos que se escuchan. Fallecen porque tenían que fallecer de su enfermedad de base y no por el Covid o porque la vacuna no haya funcionado. El mensaje está comprobado y publicado, no hay que generar falsas alarmas".

"Hay que tener mucho respeto, porque generan distorsiones en la estrategia. Lo más importante es tener a la población vacunada con dos dosis en un 80%. No lo hemos logrado antes de esta oleada. El mensaje es para quienes no completaron el esquema, que lo haga lo antes posible. No es el mejor momento ahora, pero deben ir a vacunarse", expresó Biondo.

Por último indicó que: "Las vacunas fueron diseñadas para la variante original, pero todas de alguna manera tienen alguna efectividad en las formas graves, que es lo importante. Más allá de que una persona completamente vacunada pueda infectarse, la posibilidad de contagiar es mucho menor y ni hablar de desarrollar formas graves. No estamos buscando erradicar la transmisión de la enfermedad, sino las complicaciones. Si se lograse una vacuna totalmente efectiva para evitar los contagios y las formas graves es lo que uno busca, pero este momento se hace lo mejor que se puede y se utiliza la estrategia que tenemos".