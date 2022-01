No vamos a andar explicando el trabajo social y de sumo compromiso por los vecinos del barrio que tiene la gente del Grupo Joven Ceferino, hoy encabezado por Rubén Eduardo Castagnino, antes por Claudia Jara y mucho antes por Miguel “Pachango” Millanao.

No son de salir a los medios convocando a conferencia de prensa para anunciar lo mucho que hacen, sino los periodistas vivirían arriba. Son silenciosos, pero efectivos.

El ruido mediático más importante ocurrió en plena pandemia cuando los amigos del Gas le cortaron el Gas y cuando los amigos de la Luz estuvieron a punto de cortarle la Luz.

Y a no ser por un grupo de vecinos que se pusieron al frente en eso de pagar algunas boletas de Gas y con la recordada competencia “Trepada a la Olla Solidaria”, nadie se hubiese enterado de las vicisitudes de poner en un funcionamiento un espacio social, de contención y deportivo sin ningún padrino a cargo.

Quien no fue a ver años atrás los grandes “Torneos San Cayetano de Fútbol”. Nada hubo más inclusivo que eso. Horas y horas practicando deporte durante los fines de semana y feriados y cero de inconvenientes.

Jamás una agresión, jamás un problema y eso que había partidos de hacha y tiza, con el cuchillo entre los dientes, pero respetando al vecino, porque sabía que al otro día tenía que ir a laburar, a mantener a su familia, a seguir con las changas.

Los torneos se jugaban bajo cualquier clima, aunque antes nevaba y llovía mucho más que ahora.

Ahora bien, ¿los vecinos del barrio no tienen derecho de jugar en un espacio mejor? Es decir, en una cancha de césped sintético. Claro que los vecinos no pueden pagar una cuota social cara, es ahí donde tiene que estar el Estado. Para igualar las condiciones, para equiparar los derechos para darles a todos las mismas posibilidades.

El Estado Municipal, en el segundo semestre del año pasado, hizo un aporte no reintegrable para la colocación de luces en el campo de juego y también para la renovación de las luminarias dentro del SUM. Parece mucha plata, o no. Fueron 300 mil pesos para esa obra.

Muy bien diez felicitado para quien desembolsó ese dinero (que dicho sea de paso es de los contribuyentes) pero hace falta más.

Claro que un sueño pendiente para Castagnino es poner en valor la cancha de futbol, de piso de tierra, donde se jugaban los inolvidables “Torneos San Cayetano de Fútbol”.

“nuestra idea es que lo antes posible nuestra cancha del barrio sea de césped sintético, de la misma manera que se les ha dado la posibilidad a otros clubes o barrios (el Badén tiene una linda cancha de césped sintético)”.

“Es que el Grupo Joven tienen sus años y se merece tener un mejor espacio para los chicos y para los grandes”, destacó además.

Antes la consulta sobre el “viejo” proyecto de armar en el lugar un predio cerrado, tanto para actividades sociales como deportivas, el presidente del Grupo Joven destacó que “por falta de fondos no se puede hacer esa obra, pero que los planos ya están aprobados, lo he presentado en el municipio y hasta el momento no he tenido ningún tipo de respuesta”.

Claro que la falta de respuesta no los detiene en eso de trabajar en lo social, comunitario y deportivo.

En junio del año pasado, el intendente Sergio Ongarato recibió en su despacho al presidente del Grupo Joven y se enteró en ese momento del inmenso trabajo y de las necesidades de la gente. La campaña ya terminó, Las elecciones ya pasaron y todo volvió a foja cero.

Salvo lo de las luminarias.

Ante la consulta sobre si en las últimas horas recibió alguna respuesta de los pedidos que hizo, Castagnino fue categórico: “hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, de nada. Por lo que veo en el municipio hay otras prioridades en eso de ayudar a los clubes. Vemos que hay césped sintético para otros clubes, pero no para nosotros que ya hace tiempo lo tenemos pedido y nosotros siempre quedamos afuera del reparto”.

“Los motivos de porque no tenemos respuesta, no lo sé”, destacó además. Deberé ir nuevamente al municipio. Golpearle la puerta y preguntarle qué es lo pasó con los proyectos que ya tiene en sus manos desde hace tiempo”.

COLONIA DE VACACIONES, TOTALMENTE GRATUITA

Desde la jornada de ayer, todos los martes y jueves entre las 10 y las 14 horas se está llevando a cabo en el espacio del Grupo Joven Ceferino, una Colonia de Vacaciones, totalmente gratuita para los niños y las niñas del barrio (o quienes se quieran sumar) que van de los 6 a los 13 años.

“La colonia de vacaciones está a cargo de Jéssica Palacios y su hermana Fernanda, quienes trabajan en la salita del barrio, es un momento en el que queremos que los chicos la pasen bien y se diviertan”.

ACTIVIDADES EN EL GRUPO JOVEN

Además de las actividades deportivas, hubo en este último tiempo muchas que tienen que ver con lo social y comunitario. Por ejemplo, el programa “Nación en tu barrio” apareció por el lugar, donde tanto ANSES como PAMI se acercaron al lugar para que los vecinos pudieran hacer distintos trámites.

Por otra parte, en ese lugar, el pasado 25 de noviembre se compartió una jornada de reflexión organizada por la RED de Asamblea Permanente Ni una menos, donde se debatió todo tipo de violencia que sufren las mujeres.

En ese momento, se armó una feria, hubo recitales y todo tipo de expresiones artísticas que pusieron en evidencia la desigualdad.

También se usó el lugar como vacunatorio y previo a la Navidad se entregaron productos navideños a los vecinos del barrio.

Y esto es solamente un granito de lo mucho que se hace en el lugar, porque no nada más fuerte que el voluntariado.