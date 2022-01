El Diputado Nacional por Chubut, Matías Taccetta, habló de su rol en el Congreso de la Nación y la proyección política para el 2023.

"Lo que hay que hacer es trabajar. La gente lo conoce a uno trabajando y no proyectando. Es una falta de respeto para los vecinos que nos votaron, que nos votan para trabajar y no para pensar en uno. Se verá en 2023 cuáles son las posibilidades", expresó Taccetta.

El Diputado Nacional agregó: "Yo vengo del sector privado y sigo trabajando en el sector privado. Veremos en el 2023, no soy de pensar en la política a largo plazo. Soy nuevo, me tocó en 2019 la primera elección y pensarlo termino en el Congreso de la Nación. Hay que trabajar día a día para la gente, mejorar la calidad de vida desde el lugar que me toque".

"Hay muchos cambios por delante. Me gusta trabajar y mucho. Tengo que cumplir con la posibilidad que me está la vida de estar en un lugar que solo pocos lo pueden lograr. A mi me toca la posibilidad de desempeñarme y representar a los vecinos de Esquel y Chubut y defender sus intereses a capa y espada", concluyó Taccetta.