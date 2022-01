La funcionaria barrial, Gladys Hidalgo, en diálogo con Red43 aportó datos sobre problemas edilicios y la falta de obras por parte de la Municipalidad, al respecto afirmó: "La puerta la rompió alguien que quiso entrar y pensé que iban a poner una puerta nueva como corresponde, quieren reparar el pedacito y después vamos a seguir igual, hay que cambiar la puerta".

En relación a otros daños ratificó: "En el baño se rompió el flexible, llamé, avisé y me dijeron que no hay presupuesto para comprar. Yo vivo acá cerca y vengo mañana, tarde y noche a tirar el balde al inodoro para que la sede, no se llene de agua".

"Las Sedes Vecinales son instituciones Municipales, son ellos los responsables de tener los edificios de pie, la puerta y el baño están rotos hace mas de un mes. En esta Sede se está trabajando para el vecino y no hay forma que nos den una respuesta como corresponde ".

Cerrando la nota fue contundente: "El intendente nos mintió, en diciembre nos dijo que iba a venir a caminar el barrio para ver las necesidades y nunca vino".