En dialogo con Red43, la presidente del Barrio, Elida Melín se refirió al tema de manera incisiva aseverando: "Hace 6 o 7 años estamos reclamando el Sum y el espacio verde que este Barrio está necesitando".

Melin reclama un SUM para que sea utilizado por vecinos del Chanico Navarro (red43.com.ar)

Por otra parte comentó las acciones que van a llevar a cabo: "Vamos a hacer una nota para el Ejecutivo Municipal y también para Espacios Verdes. Algunos políticos estando en campaña prometieron todo y es más, si buscan en los archivos, anunciaron la calle Tello asfaltada y el parquecito que está pegado a la sede y resulta que no pasó nada. Son Mentirosos, me piden que me retracte y no lo voy a hacer, porque mintieron, no cumplieron con lo que prometieron".

Así mismo comentó detalles del barrio con respecto a espacio físico: "Este barrio es muy grande y los chicos no tienen nada, juegan en la calle, ¿Qué pasa si ocurre un accidente? a muchos barrios le pusieron un SUM y juegos para los chicos, ¿Por qué a este no?. Con la junta vecinal vamos a pedir que vengan del Municipio para plantearles todo lo que estamos necesitando y no tenemos respuesta".