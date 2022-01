En la tarde de este sábado se realizó el acto inaugural de la 96° Edición de la Expo Ovina en la Sociedad Rural Esquel.

Al hacer uso de la palabra, el flamante presidente de la entidad, Oscar de Knollseisen destacó el hecho de poder haber concretado esta nueva edición, en el marco de una pandemia, "con compromiso y la posibilidad de difundir el trabajo de las cabañas y llevar la genética merino al mundo".

"Estamos orgullosos de haber conseguido organizar la actividad en circunstancia de pandemia"

En esta línea, destacó y reconoció el trabajo del personal de Salud, "que mantiene esta larga batalla contra la pandemia". Además, también nombró a SENASA, el Juzgado de Paz y la Policía, entre otras instituciones que "nunca abandonaron a nuestro sector".

"Es un honor presidir la rural y formar parte de este valioso grupo humano hace ya 8 años"

Seguidamente, habló de su formación, aclarando que "muchos no me conocen; tengo el orgullo de decir que soy nacido y criado en la cordillera. Estudié y me recibí como Ingeniero Forestal en la Universidad de la Patagonia".

"Somos un grupo de profesionales de distintas disciplinas. Conocemos la tierra y las necesidades de su gente; queremos ser partícipes de las políticas que nos involucran"