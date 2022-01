La senadora Edith Terenzi se hizo presente en la localidad de Las Plumas ante las alertas de pobladores que denuncian en las redes sociales el uso indebido que algunos propietarios de establecimientos privados realizan del Río Chubut. Concretamente, alertaron sobre el desvío del curso de agua y la construcción de diques de contención, situación que la senadora pudo constatar en el lugar.

Esto constituye un delito que debe ser sancionado penalmente ya que el agua es un bien cada vez más escaso en nuestra provincia, en nuestro país y el mundo. Por ello, “su despilfarro y uso sin control atentan contra toda la comunidad y, fundamentalmente, contra las nuevas generaciones”.

El Gobierno Provincial no ejerce como corresponde el poder de policía y el Instituto Provincial del Agua (IPA) aplica o “amaga” con sanciones dinerarias que no solucionan el problema. Hoy en día con la tecnología existente se podría cuidar el recurso de manera mucho más eficiente en toda la provincia por eso “no hay excusas”.

Llamamos a la Legislatura del Chubut a interpelar a los responsables de velar por el recurso hídrico y nuestras cuencas.

Vamos a acompañar a la localidad de Las Plumas, en este caso, y a todos los afectados que existan en todo el territorio. En definitiva, los perjudicados somos todos los habitantes de Chubut.

“Necesitamos un manejo sensato, transparente y profesional del agua en la provincia frente a los desafíos de la sequía y el cambio climático”.

Sostenemos que el Gobierno Provincial debe reaccionar en forma urgente, exigir el cumplimiento irrestricto de la ley y ser implacables con quienes la violen.