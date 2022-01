El 27 de julio de 1987 se lanzó este tema como el primer sencillo del álbum debut del cantante titulado Whenever You Need Somebody. Rick Astley tan solo tenía de 21 años cuando grabó la canción que encabezó todas las listas de éxitos musicales.



Veinte años después del lanzamiento de "Never Gonna Give You Up" se convirtió en uno de los mayores memes/bromas de Internet, que incluso hoy todavía no se ha extinguido: el rickrolling



El término “rickrolling” se refiere a la broma consistente en un enlace falso que lleva a una supuesta información de interés. Cuando la persona interesada entraba en la dirección web señalada no aparecía lo esperado, sino el videoclip de “Never Gonna Give You Up”. De esta forma logró ser uno de los temas con más vistas en YouTube y el rickrolling llegó a todas partes, traspasando las fronteras del vídeo.





Letra en español de "Never Gonna Give You Up" (Nunca voy a renunciar a ti)



El amor no es extraño a nosotros

Sabes las reglas como también sé

Estoy pensando en un compromiso serio

No lo obtendrás de ningún otro tipo

Solo quiero decirte como me siento

Tengo que hacerte entender

Nunca voy a renunciar a ti

Nunca te decepcionaré

Nunca te traicionaré y te dejaré

Nunca te haré llorar

Nunca diré adiós

Nunca mentiré y te lastimaré

Nos conocemos desde hace mucho tiempo

Tu corazón duele

Pero eres demasiado tímida para hablar

Dentro de nosotros dos, sabemos lo que está pasando

Conocemos el juego y lo jugaremos

Y si me preguntas como me siento

No me digas que eres demasiado ciega para ver

Nunca voy a renunciar a ti

Nunca te decepcionaré

Nunca te traicionaré y te dejaré

Nunca te haré llorar

Nunca diré adiós

Nunca mentiré y te lastimaré

Nunca voy a renunciar a ti

Nunca te decepcionaré

Nunca te traicionaré y te dejaré

Nunca te haré llorar

Nunca diré adiós

Nunca mentiré y te lastimaré

Ooh (renunciar a ti)

Ooh (renunciar a ti)

Nunca voy, nunca voy (ooh, renunciar a ti)

Nunca voy, nunca voy (ooh, renunciar a ti)

Nos conocemos desde hace mucho tiempo

Tu corazón duele

Pero eres demasiado tímida para hablar

Dentro de nosotros dos, sabemos lo que está pasando

Conocemos el juego y lo jugaremos

Solo quiero decirte como me siento

Tengo que hacerte entender

Nunca voy a renunciar a ti

Nunca te decepcionaré

Nunca te traicionaré y te dejaré

Nunca te haré llorar

Nunca diré adiós

Nunca mentiré y te lastimaré

Nunca voy a renunciar a ti

Nunca te decepcionaré

Nunca te traicionaré y te dejaré

Nunca te haré llorar

Nunca diré adiós

Nunca mentiré y te lastimaré

Nunca voy a renunciar a ti

Nunca te decepcionaré

Nunca te traicionaré y te dejaré

Nunca te haré llorar

Nunca diré adiós

Nunca mentiré y te lastimaré