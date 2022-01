El coordinador de municipios en la Patagonia, del Ministerio del interior, Emanuel Coliñir se refirió este lunes, ante una consulta de Red 43, al problema de la inflación, que cerró el año pasado por encima del 50%.

El representante del Gobierno Nacional dijo que "tenemos muy en claro que tenemos que resolver los problemas más graves, sino el más grave que nos dejó el Gobierno anterior y que desestabiliza por la macroeconomia. Yo entiendo que es complejo explicarlo, pero es mas sencillo si por ejemplo se dice que alguna familia tiene un sueldo promedio de 100 mil pesos y tiene una deuda de 500 mil pesos, es muy difícil salir adelante. En nuestro País esta pasando lo mismo, tenemos un nivel de sobreendeudamieto, con curvas de pago excesivas para lo que nuestro País puede pagar y por eso estamos en pleno proceso de negociación, de reestructuración con una fuerte discusión con el Fondo Monetario".

"Aunque sea complejo, es necesario que todos lo entendamos porque habla también de la irresponsabilidad de quienes nos gobernaron hasta hace poco tiempo y que hoy no se hacen cargo, que intentan cambiar la agenda, que pretenden que nosotros nos hagamos cargo, y lo estamos haciendo pero en soledad, por que en realidad deberían ser todos los espacios políticos los que estemos empujando, ni más ni menos que para defender los intereses de la Nación".

"Entendemos que una vez que podamos reorganizar la macroeconomía, el resto va a ir decantando. Hay un proceso de baja de la inflación, que todavía no se siente en el bolsillo, pero nosotros queremos dar una batalla mucho más directa, al problema más importante para los argentinos".

"También creemos que los Estados provinciales y municipales pueden hacer sus aportes, y uno de esos aportes es el programa Precios Cuidados. Porque es un aporte nacional y la responsabilidad de que se cumpla puede ser compartida en todos los estamentos gubernamentales".

"Es un programa que funciona y termina dando un oxígeno en el bolsillo de la gente, de un 40 y hasta 50%. Esta dispersión que hay de precios es un problema recurrente en nuestro País y en algún momento tenemos que poder construir, entre todas las fuerzas políticas, un pacto interpartidario para que le pongamos entre todos el cascabel al gato y entendamos cual es el funcionamiento de las corporaciones que se adueñaron del sistema de precios de nuestro País".

"Creo que deberíamos avanzar en un diálogo mucho más cotidiano -con la oposición- porque los problemas que tiene nuestro País y nuestra Provincia son demasiados graves como para que nos demos el tiempo para no estar conversando entre nosotros".

"He mantenido contacto con el Senador Ignacio Torres, por el tema de los incendios, cuando hicieron un pedido por un ATN, que me parece innecesario cuando no esta acompañado por trabajo concreto". Creo que en algún momento hay que salir de la política tribunera y empezar a trabajar concretamente. "Los proyectos de declaración, calculo, que le permiten a los Legisladores Nacionales alguna entrevista en algún medio de comunicación, pero lo cierto es que no hacen un trabajo concreto y esto se hace articulando".

"Y la articulación del Gobierno Nacional con todos los Legisladores de todos los espacios está abierta siempre" finalizó Coliñir.