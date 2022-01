Brutal agresión de encapuchados a dos turistas en Villa Mascardi

Dos turistas de Buenos Aires fueron agredidos en Villa Mascardi cuando intentaron preguntarle a un grupo de personas encapuchadas que manifestaba en la ruta nacional 40 cuánto duraría el corte. El ataque se produjo el último viernes en una protesta de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Marco Galderisi, uno de los jóvenes agredidos, contó que vacacionaba en Bariloche junto a nueve amigos. El viernes pasado, los turistas decidieron visitar El Bolsón, pero a la altura de Mascardi, detectaron una hilera de unos cien autos.

La ruta estaba cortada con troncos para impedir el paso de los vehículos. Unas ocho personas con el rostro cubierto entregaban folletos a los conductores. Según los jóvenes agredidos, llevaban piedras y palos.

«Bajamos a buscar alguna autoridad para consultar cuánto duraría el reclamo. Queríamos ver si esperábamos o pegábamos la vuelta ya que era uno de los pocos días lindos y no queríamos perderlo», relató.

Al no encontrar ninguna autoridad policial en el lugar, los jóvenes decidieron acercarse a los manifestantes. «No llegamos ni a preguntarles que nos empezaron a hablar a la defensiva. De repente, uno me pegó de atrás un palazo en la cabeza. Mi amigo recibió un golpazo en la frente», expresó Galderisi.

Advirtió que ninguno de los conductores que aguardaban en la ruta intervinieron. «Había más de cien autos a un lado y al otro de la ruta, pero nadie se animó a intervenir. La gente se asusta», advirtió.

Después de la agresión, Galderisi y sus amigos se dirigieron al puesto de Gendarmería en la ruta 40, a unos dos kilómetros del corte. «Nos llevaron a una salita donde nos dijeron que ellos no podían intervenir, que estaban con las manos atadas«, destacó.

En un centro privado, los dos jóvenes heridos recibieron atención médica. «Me abrieron la cabeza así que me dieron dos puntos. Me hicieron una tomografía por las dudas. Mi amigo recibió cuatro puntos. Por suerte, esto no fue más allá de unos golpes y puntos«, dijo.

Reconoció que no hicieron la denuncia porque no querían perder sus últimos días de vacaciones. Galderisi consideró que las fuerzas de seguridad deberían intervenir para impedir los cortes en la ruta. «No digo reprimir de forma violenta pero es ilegal cortar la ruta. Y alguien que le pega un palazo en la cabeza a otro debería estar preso. Podrían haberme matado», concluyó. (Río Negro).