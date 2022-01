El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dialogó con Red43 sobre su estado de salud al estar asilado y con síntoma compatibles con coronavirus

En este sentido, el mandatario local sostuvo que lleva siete días de aislamiento preventivo al presentar síntomas de Covid-19 "si bien no me hice el test, el médico me dijo que lo más probable es que haya contraído la nueva cepa de Covid".

Y detalló: "Sigo con congestión, dolor de cabeza y el médico me recomendó hacer dos días más de aislamiento domiciliario".

Asimismo, el Intendente indicó que "hay muchos empleados con Covid en la Municipalidad más todos sus contactos estrechos, por eso cerraron algunas dependencias".

"Con esta situación hay cosas que se nos atrasan y hay que posponerlas", explicó el Intendente de la ciudad.