El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió al conflicto con el Centro de Dia de la ciudad en donde los padres reclaman por la situación edilicia.

En este sentido, el mandatario local sostuvo que la Secretaria de Desarrollo Social "está en funciones y el Director de Discapacidad también, ellos están respondiendo informes a los padres".

Vale mencionar, que el Intendente se encuentra aislado con síntomas de coronavirus hasta el miércoles inclusive.

Por eso, expresó que algunos padres "con intencionalidad lo llevaron a la Justicia buscando espectacularidad mediática, pero se está trabajando en el tema".

Y destacó: "No se hace política partidaria sobre la discapacidad y muchos lo aprovechan para hacer reclamos sindicales".

Al ser consultado por los reclamos de base, Ongarato aseguró que los empleados "plantean cuestiones salariales, en oportunidades anteriores se accedió a lo que peticionaban y tienen buenas condiciones de trabajo".

"No se me puede decir que no nos ocupamos del tema, hay malintencionados que quieren buscar inconvenientes", aseveró..

En tanto, el Intendente manifestó que hoy Juan Margara "está destinado a responder todos los pedidos de informes que se enviaron. Si alguien quiere utilizarlo políticamente toma la actitud de los dos o tres padres, como el señor Romaro que por ejemplo fue concejal mandato cumplido".

Y concluyó: "No se quisieron reunir con la Secretaria de Desarrollo Social mientras yo estoy en aislamiento para avanzar y resolverlo lo más pronto posible".