El centenario de “La Trochita”, ya es un hecho y la Municipalidad de Esquel lanza el concurso; consiste en hacer el logo que identifique el aniversario de uno de los íconos turísticos de nivel internacional.

Se requiere una propuesta donde combinen los lineamientos del diseño y la comunicación, adecuados a los cambios constantes y el surgimiento de nuevas tendencias. La tarea precisa de un conocimiento del destino como para poder expresar en la propuesta un verdadero sentir local.

Entre las condiciones también se señala que se requerirá un diseño tipo isologotipo, que sea único, original y que se encuentre estrictamente vinculado con la identidad de la ciudad de Esquel. Será fundamental que refleje la personalidad del mismo, manteniendo la coherencia con el entorno y la localización geográfica. La construcción de la marca representará a La Trochita en su centenario y a la ciudad a nivel nacional, es por ello que se requiere una mirada amplia sobre la comunicación.

"El concurso llamado “La Trochita en su centenario” es destinado a todos los vecinos de la ciudad que quieran participar. Las propuestas se recibirán entre el 25 de enero y el 17 de febrero de 2022".

Para participar del concurso, los aspirantes deberán tener 17 (diecisiete) años cumplidos al día 25 de enero de 2022.

La propuesta debe detallar todos los ítems incluidos a continuación:

- Diseño de marca

- Diseño de banners de pie Institucionales – 3 (Tres) propuestas

- Diseño de afiches institucionales - 2 (Dos) propuestas

- Diseño de papelería Institucional – única

- Diseño de banners para web – 3 (Tres) propuestas

Quien resulte ganador del concurso tendrá la posibilidad de que se le solicite el diseño de piezas para redes (gif, animaciones, flyers), de merchandising institucional y diseño de afiches Institucionales.

Los trabajos presentados deben tener en cuenta todos los ítems antes señalados, elementos que serán diseñados y presentados a demanda del equipo designado por la Municipalidad de Esquel para la organización general de los eventos y actividades del “Centenario de La Trochita”. Cabe destacar por otra parte que, una vez realizada la marca e identidad del centenario de La Trochita, el/la ganador/a del concurso otorgará todos los derechos de libre utilización y reproducción de la marca, logotipo, Isotipo o isologotipo, slogan (si tuviera) y todo el material que forme parte de la identidad del Centenario de La Trochita. Es importante destacar que el material diseñado debe cumplir con las características indispensables para el registro nacional de marca.

PROCESO DE SELECCIÓN

Para una primera instancia, las autoridades que conforman el equipo de Organización de actividades locales por el Centenario de La Trochita, designarán un equipo evaluativo formado por 7 (siete) personas que representarán a las siguientes áreas:

- Secretaría de Turismo (1)

- Ente Mixto (1)

- Asociación Círculo Amigos de la Trochita (1)

- Mesa permanente de Trabajo del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita” (1)

- Secretaría de Cultura (1)

- Dirección de Comunicación y Prensa (1)

- Equipo de Trabajo La Trochita (1)

Luego de calificar las ofertas presentadas, el equipo evaluativo otorgará un puntaje final a cada propuesta. Posteriormente se designará la oferta más conveniente y se emitirá un comunicado a través de los medios de comunicación institucionales y medios locales, fundando la selección de el/la ganador/a.

PREMIACIÓN

El/la ganador/a recibirá como premio por la selección de su propuesta un monto de $30.000 (Pesos Treinta mil) y un ejemplar del libro “La Trochita. Un viaje en el Tiempo y la Distancia en el Viejo Expreso Patagónico (Segunda edición Bilingüe) de Sergio Sepiurka y Jorge Miglioli, que se presentará en sociedad en el marco del Aniversario de la ciudad de Esquel y el centenario del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.

Asimismo, es factible que posteriormente se le solicite al ganador la generación de contenido extra para merchandising, afiches, gift o animaciones. El monto adicional previsto para costear estos adicionales es de $15.000 (Pesos quince mil), que se abonarán por única vez y únicamente en caso de que la Municipalidad le solicitara al ganador la producción de dicho material.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Todas las propuestas se recibirán en la Dirección de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de Esquel desde el 25/01/2022 y hasta el 17/02/2022 a las 12.30 hs.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Las propuestas se podrán presentar via email, a través de la siguiente casilla de correo: direcciondeprensa@esquel.gob.ar

Asimismo, se recibirán también en pendrive u otros soportes similares de fácil lectura. En el momento en que realice el ingreso al concurso de cada propuesta, los concursantes recibirán un número de registro otorgado por la mencionada dirección que dejará constancia del ingreso al concurso.

Cada participante deberá asegurarse de que su propuesta no tenga inconvenientes de formato que impidan el acceso al material. La Municipalidad de Esquel y el mencionado jurado no se harán responsables por aquellas propuestas que no puedan ser consideradas por la detección de problemas técnicos.

Municipalidad de Esquel.