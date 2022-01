El Director de Discapacidad de la Municipalidad de Esquel, Juan Margara, reconoció los problemas edilicios del Centro de Día, pero aseguró que el lugar está en condiciones para funcionar.

"Lamentablemente, no pudimos tener la reunión presencial con el señor Intendente por síntomas de COVID. Estuvimos en contacto permanente por la situación del Centro de Día que estamos solucionando. Desde el primer día que asumí, me tomé la responsabilidad muy grande de tratar de disponer del Centro de Día una institución distinta al resto. Que no se lo tome como un lugar más de la Municipalidad, porque trabaja con personas con discapacidad y obras sociales", expresó en principio el funcionario municipal.

Sobre los inconvenientes del Centro de Día, manifestó: "La mayor problemática es edilicia, pero desde que colocaron el primer ladrillo en ese lugar. El problema principal es el piso, por lo que trabaja el edificio en el lugar que fue construido. Es una constante que se levanten las baldosas. Se ha parchado innumerable cantidad de veces, pero sigue sucediendo. Al igual que temas de zinguería del techo, por eso hay humedad y llueve en algunos lugares".

"Hay temas menores en cuanto al funcionamiento de la caldera. En sí, el edificio está en condiciones de recibir a los concurrentes. La traffic, se rompió la rampa para subir a los chicos con sillas de ruedas. El taller ha tenido muchas dificultades para darnos el turno y conseguir los repuestos para la rampa. En este momento, la traffic está en el taller arreglando la rampa y todos los desperfectos que pueda llegar a tener", agregó Margara.

En cuanto al estado del piso y los contratos del personal, dijo: "El tema del piso levantado se está trabajando en eso con la gente de mantenimiento. El personal tiene elementos para ir arreglando algunas problemáticas. Los contratos están en recursos humanos para ser firmados. Toda la gente que está ahí va a renovar su contrato con 20% de aumento"

Por último aseguró: "Vamos a terciarizar a una empresa para levantar el piso por completo y vamos a intentar arreglarlo por sectores para no interrumpir el servicio de los concurrentes y tratar de hacerlo fuera del horario. El tema no tiene una solución que la podamos hacer ahora, porque el lugar donde fue construido no se pensó antes de hacerlo. Se puede dejar en las mejores condiciones. El edificio estuvo años abandonados y ahora está bastante mejor de cómo lo recibió este gobierno".