Caminar por las calles de Esquel durante el día y ver muchas caras desconocidas demuestra que la temporada de verano está a pleno. El Director de Turismo, Gonzalo García Badiola se refirió a los números de enero y las reservas que hay para febrero.

"Enero fue y es espectacular. Tuvimos la mayor parte con un 100% de ocupación. El 50% es de familias y después tenemos un 4% de personas solas y el resto se divide entre parejas y grupos de amigos. Tenemos un perfil muy marcado de estilo de familia y nos hace muy felices porque denota que se están haciendo las cosas bien", destacó.

Además, García Badiola agregó que: "Con respecto a febrero, hay mucha reserva y consultas, así que calculamos un febrero muy bueno. El clima viene bien por lo que hemos visto, así que estamos muy contentos. Esto va variando, porque no se cancelan todas las reservas sino que se hacen y a raíz de la coyuntura que tenemos se deja un margen de cambio. Calculamos que va a andar muy bien".

Por otra parte, concientizó sobre el uso de las reservas naturales y no arrojar residuos: "Ayer se instalaron carteles de Laguna Willmanco y los arroyos en un trabajo con el Ejército Argentino. Nos permitieron armar circuitos de trekking y mountain bike o bicicleta haciendo mucho hincapié en el cuidado de la naturaleza y no ensuciar. La laguna Willmanco en la parte del Ejército hay que tratar de no ir a acampar, ni permanecer ahí porque el impacto es importante. Vemos que dejan mucha basura. La campaña que preparamos con cartelería es que la gente se lleve lo que lleva".

"No dejes nada tirado. Llevátelo de nuevo o tiralo en los lugares que corresponden", expresó.