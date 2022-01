Desde el Banco de Sangre habló, la Dra. Aura Andrews, referente al tema y dijo: "Cuando no es un tratamiento de urgencia y necesitan una cirugía, nosotros podemos ofrecerle otras opciones, por ejemplo, el aumento de la cantidad de hierro en la sangre, por medio de medicamentos como ampolla de eritropoyetina (se utiliza para evitar la anemia) es decir se preparan previamente para la cirugía. Hay otras formas de recuperar la sangre de la misma persona para que no se pierda, los Bancos de Sangre, colaboran con estos pacientes que, no desean recibir transfusiones de otras personas".

El Banco de Sangre de Esquel solicita donantes 0 positivo y negativo (red43.com.ar)

"Cuando es una urgencia y la pérdida es aguda ahí los tiempos corren de diferente forma, ya tenemos que hablar de otras condiciones pero, cuando es programado el procedimiento podemos coordinar un tratamiento especifico. Hay que recordar que la sangre se trata como si fuera un medicamento y que no se puede fabricar. La única forma de salvar una vida de pacientes que necesitan de sangre, es por la transfusión de otro ser humano".

Finalizó dejando un mensaje: "Es indispensable que todos tengamos este conocimiento; la sangre es el único medicamento, por decirlo de alguna manera que, no se puede sustituir por que no se puede crear por fuera del cuerpo humano".