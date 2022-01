El tema se incluyó en el tercer álbum del grupo, Nightflight to Venus editado en 1978 y se publicó en un single de doble Cara A, junto a “Brown girl in the ring”, versión de una canción tradicional infantil caribeña.



A finales de los 70’s, en las pistas de baile de todo el mundo se escuchaba Rivers of Babylon. Pocos sabían que su origen se hallaba en un Salmo de la Biblia. También se ignoraba que el hit de Boney M era una versión de un tema reggae de 1970 de los jamaicanos, y devotos Rastafaris, The Melodians. La adaptación del tema a los ritmos disco de la época, se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos.



El tema consiguió un enorme éxito en Jamaica y lideró sus listas, convirtiéndose en una especie de himno. En la lengua rastafari ‘Babylon’ se relaciona a corrupción, capitalismo y sociedad occidental opresiva.



En 1970 el movimiento Rastafari en Jamaica, se había arraigado y se expresaba a través del reggae. Las historias de exilio, esclavitud y liberación del Antiguo Testamento estaban muy presentes entre los descendientes de los esclavos africanos. The Melodians, un grupo popular en la isla, se basó en el Salmo 137 y un verso del Salmo 19 de la Biblia, y lo convirtió en Rivers of Babylon.



Sin embargo, fue en 1978 cuando la canción arrasó en las listas pop internacionales interpretada por Boney M, un grupo ideado en Berlín por el productor alemán Frank Farian. Lo componían cuatro músicos antillanos: Bobby Farrell (nunca fue un secreto que él no cantaba en los discos, la voz masculina profunda era de Farian), las cantantes Marcia Barrett y Liz Mitchell y la ex modelo Maizie Williams.



Aunque los “Ríos de Babilonia” de Boney M son bastante fieles a la composición original de The Melodians; Farian transformó el ritmo reggae original en música disco y creó un tema contagioso y lleno de vida. El grupo se disolvió en 1990.





Letra en español de Rivers of Babylon (Ríos de Babilonia)



Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos

Ye-eah lloramos, cuando nos acordamos de Sion

Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos

Ye-eah lloramos, cuando nos acordamos de Sion

Cuando los malvados

Nos llevó en cautiverio

Requerido de nosotros una canción

Ahora, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en una tierra extraña?

Cuando los malvados

Nos llevó en cautiverio

Exigir de nosotros una canción

Ahora, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en una tierra extraña?

Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón

Sé aceptable a tu vista aquí esta noche

Que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones

Sé aceptable a tu vista aquí esta noche

Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos

Ye-eah lloramos, cuando recordamos Sion

Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos

Ye-eah lloramos, cuando nos acordamos de Sion

Por los ríos de Babilonia (lágrimas oscuras de Babilonia)

Allí nos sentamos (tienes que cantar una canción)

Ye-eah lloramos, (cantar una canción de amor)

Cuando recordamos a Zion (sí, sí, sí, sí)

Por los ríos de Babilonia (trozos ásperos de Babilonia)

Allí nos sentamos (se oye llorar a la gente)

Ye-eah lloramos, (necesitan a su Dios)

Cuando recordemos Sion. (ooh, tenga el poder)