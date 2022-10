No falta mucho y habrá que estar bien preparado. No todos los días se juegan con rivales de esta envergadura, por ello la primera fase del Campeonato Argentino de Clubes de Básquet de la Categoría U17 será para San Martín un momento inolvidable.

Claro que le tocó un rival que tiene sobrados pergaminos para seguir en carrera. Pero lo importante es competir ante los mejores para saber dónde uno se encuentra parado y que debe mejorar.

Tras aquella gran victoria ante Los Pehuenes, con olor a paliza, los dirigidos por Nicolás Letelier ya tienen rival para la primera fase del Campeonato Argentino de Clubes.

A San Martín de Esquel le tocará eliminarse con All Boys de Santa Rosa a dos partidos, ambos a jugarse precisamente en Santa Rosa, en la casa de All Boys.

El primero de los encuentros será el sábado 22 de octubre a las 21 horas, en tanto la revancha será al día siguiente a las 11 horas, según se informó la CABB.

Precisamente la Confederación Argentina de Básquetbol, informó algunos de los cruces patagónicos para esta primera fase que serán los siguientes: Estudiantes de Santa Rosa vs. Hispano Americano de Rio Gallegos; Sol de Mayo de Viedma vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, Club Progreso vs. Basquetol San Miguel de Tierra del Fuego, en tanto Deportivo Perfora lo hará ante Centro Cultural y Deportivo Español.

Los ganadores de esta primera fase, seguirán en carrera para la segunda fase programada para el fin de semana del 5 y 6 de noviembre.

En tanto las fases siguientes fueron establecidas para los fines de semana del 19 y 20 de noviembre y del sábado 3 y domingo 4 de diciembre.

LA PRIMERA JUEGA DE LOCAL

Tras la derrota ante Municipal Zapala por 63 a 60, el elenco dirigido por Daniel Kees jugará este sábado a parir de las 21 horas nuevamente como local, donde recibirá a Municipal Bariloche, equipo que ganó un solo partido en lo que va del Torneo Pre Federal.

Luego de este partido, a San Martín le quedarán dos encuentros para completar la fase clasificatoria del Pre Federal donde el sábado 29 de octubre jugará en San Martín de los Andes antes Zorros Básquet, en tanto el sábado 5 de noviembre será local ante Los Pehuenes de Bariloche.

Recordemos que hasta el momento San Martín ha jugado siete partidos con cinco victorias y dos reveses.

Tras la victoria ante San Martín de Esquel, el equipo de Zapala perdió al día siguiente ante Los Pehuenes en Bariloche por 78 a 58.

También en la jornada del miércoles pasado se enfrentaron los equipos de Municipal Dina Huapi ante Municipal Bariloche, con victoria de este último por 64 a 56.

Con todos estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera:

San Martín (Esquel): 12

Zorros (San Martín de los Andes): 11

Los Pehuenes (Bariloche): 11

Escuela Municipal (Zapala): 10

Municipal Dina Huapi: 7

Escuela Municipal (Bariloche): 6