El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este miércoles junto a las máximas autoridades de los demás Poderes del Estado del primer sorteo para la conformación de la lista de jurados, que estará vigente para todos los juicios por jurados que se desarrollen durante 2023 en todo el territorio provincial.

El mismo se realizó en la sala de sorteos de Lotería del Chubut, y contó con la participación del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Tribunal Electoral Provincial (TEP), Mario Luis Vivas, el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, los ministros del STJ, Camila Banfi, Daniel Báez, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani, el Procurador General, Jorge Miquelarena, la titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería con asiento en Rawson, Amorina Testino, el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, el titular del IAS, Luis María Aguirre, la secretaria Electoral Provincial, Adriana Villani, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Carina Estefanía, la defensora del pueblo, Claudia Bard, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, Rubén Fleitas, la secretaria general del SITRAJUCH, Gabriela Huenchual, diputados provinciales, representantes de los Colegios de Abogados de todas las circunscripciones, y miembros del Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Democratización de la justicia

El gobernador Arcioni manifestó que “es un momento histórico, es la democratización de la justicia que se estaba esperando, un derecho constitucional, es una ley que se promulgó en 2019 y no se pudo implementar por emergencia económica, pandemia y hoy es una realidad. Tenemos que estar orgullosos los chubutenses de tener este juicio por jurado ya implementado. No son muchas las Provincias que lo implementan, acá abarca muchos delitos y nos da un plus en la democratización de la justicia”.

Implementación

En tanto, Mario Vivas expresó que “es un día significativo para quienes tenemos la responsabilidad de conducir este Poder Judicial. En mi doble carácter de presidente del STJ y como presidente del TEP, es un compromiso particular para mí, y lo es también para el resto de los poderes del Estado, ya que por primera vez vamos a implementar el sistema de juicio por jurados. Implemento que se hizo a partir de la Ley XV N° 30 del año 2019 y que viene de mucho más atrás, como bien dijo la doctora Banfi esto fue concebido por las colonias galesas”.

“Deseo que esto comience de un modo exitoso, vamos a tener que transitar un camino de formación, educación; un camino que prontamente hará al cambio hacia la oralidad en los procesos no penales”, completó el presidente del STJ y del TEP.

Provincia pionera

Previo a la realización del sorteo, la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi, manifestó que “este no es un día más en la provincia del Chubut porque hoy se eligen los jueces ciudadanos de la Constitución, las personas comunes que decidirán acerca de la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas”.

Señaló que, de esta manera, “3.000 chubutenses van a estar en condiciones de ser jueces del único sistema previsto por la Constitución Nacional”.

Banfi aseguró que se trata de “un acto de gran trascendencia democrática y republicana ya que el jurado es el vínculo directo entre la ciudadanía y el Poder Judicial”, dando cumplimiento a la “ley 15 N° 30 que hunde sus raíces en la notable experiencia de los colonos galeses de 1865”.

En ese sentido, la ministra reveló que “Chubut fue la primera provincia en respetar el juicio por jurados de la Constitución gracias a los inmigrantes galeses, hoy casi 140 años después, el jurado vuelve a Chubut”.

“Hoy se eligieron alrededor de cuatro mil pretensos jurados, estos son los ciudadanos que van a juzgar a aquellas personas que sean llevadas a juicios por jurado. Es un hecho histórico pero que en realidad nuestra Provincia ya tenía una tradición juradista de los inmigrantes de las colonias galesas que fueron los primeros en cumplir con la manda en 1865 y creo que hoy Chubut retoma esa tradición que considero absolutamente democrática. Me honra que nosotros hayamos podido poner en marcha la ley”, completó Banfi.

Sorteo

La secretaria electoral, Adriana Villani, explicó: “Vamos a sortear números de 3 cifras, esas van a ser aplicables a todas las circunscripciones judiciales de toda la Provincia y el programa previsto donde se va a insertar ese número con presencia tanto del escribano de gobierno, Marcelo Lizurume como de la escribana de Lotería provincial quienes van a registrar que en el programa se ingrese el número que es sorteado”.

“A partir de ahí nos va diciendo cuando se completa la cantidad de jurados necesarios para tener previstas las listas que luego serán aportadas a las oficinas judiciales para que en el futuro, los juicios que se realicen por este instituto recientemente implementado puedan tener la participación de estos jurados populares”, informó Villani.

Cabe remarcar que el TEP ha realizado una depuración del padrón electoral, y el sorteo comenzó por la Circunscripción Comodoro Rivadavia, que incluye a los departamentos Escalante y Florentino Ameghino, siendo la más numerosa de la Provincia en cantidad de habitantes.

Se sortearon los números de tres cifras que conforman las sucesivas terminaciones de documento. Con esa información, el programa informático desarrollado por el TEP indicó cuántas personas existen dentro de la Circunscripción Comodoro Rivadavia con esa terminación de DNI, discriminadas entre mujeres y hombres.