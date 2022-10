Luego del tratamiento en comisión, los Diputados aprobaron el dictamen favorable para llevar al recinto el proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial.

La modificación que será votada este jueves permitirá que los Intendentes que llevan dos mandatos puedan acceder a una nueva postulación y que los jefes comunales tengan la posibilidad de ejercer un nuevo mandato.

En el año 2016 se había modificado la legislación para colocar un tope en la cantidad de reelecciones en los municipios sin Carta Orgánica, como así también en las comunas rurales.

Esta vez, se planteó que los Intendentes que aquel año estaban desarrollando su gestión no podrían llevar ese primer turno al marco legal pues la Ley no es retroactiva y no debería alcanzar a quienes asumieron en diciembre de 2015.

Por tal motivo, el Gobierno Provincial, luego de una reunión con Intendentes y Jefes Comunales, modificó la Ley XVI Nº 46. Dicha modificación posibilita que aquellos mandatarios que fueron elegidos en las elecciones de 2015 y 2019, y en la actualidad se encuentran ejerciendo el cargo, puedan volver a candidatearse por única vez debido a que no se tendrá en cuenta el primero de sus mandatos.