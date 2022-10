Un grupo de becarios cofinanciados dialogó con Red 43 e hicieron público el malestar que atraviesan a causa de que provincia no le paga los sueldos en tiempo y forma.

Darío Arquero contó: "Nosotros y nosotras somos becarios cofinanciados, nos paga la mitad del sueldo la provincia y la mitad CONICET. Con la provincia estamos teniendo sistemáticamente todos los meses problemas en los cobros, en la fecha de cobro y en los montos".

Asimismo, Arquero manifestó: "No tenemos ganas de hacer reclamos, pero no nos dejan ninguna otra opción. Como becarios no tenemos la posibilidad de salir a trabajar para compensar estas deudas", y agregó que han dialogado con el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Mauro Carrasco, pero señalo que el problema "no se soluciona".

"Estamos frustrados y nos sentimos ninguneados. Hicimos un esfuerzo para estudiar, recibirnos, y hoy hacemos un esfuerzo para trabajar para la provincia y la gente. Queremos que ese esfuerzo se vea reflejado en respeto"

Por su parte, Yamila Arias expresó: "denunciamos el incumplimiento que tiene el contrato de la secretaria con nosotres. Uno de los principales problemas es la acreditación de los pagos, cobramos menos de lo estipulado, no disponemos de la información de lo que se nos debe". A la vez, remarcó: "Es una incertidumbre constante y es un problema que afecta nuestro desempeño científico", por lo que, "esperamos que cumplan con el compromiso de pagarnos regularmente del mismo modo que se nos exige cumplir con nuestro trabajo y planes de trabajo en tiempo y forma", y agregó que exigen que se los reconozca como trabajadores.

"Es un problema estructural que necesita un enfoque más grande. Queremos ser parte de la solución, queremos participar y queremos que esto se solucione. Requiere cambios profundos que no se están articulando", dijo Sabina Pérez.