El personal de las Brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la zona sur se manifestaron esta mañana frente a la Secretaría de Bosques en reclamo de la apertura urgente de la paritaria salarial y la recategorización de los combatientes iniciales.

La medida se llevó adelante en el marco de la segunda jornada del paro que comenzó este jueves y las manifestaciones se replican en la Comarca Andina donde los brigadistas fueron a la ruta para hacer visible el pedido.

"Hace muchos meses presentamos este reclamo por otras vías, con notas escritas por medio del sindicato dirigidas al Secretario de Bosques y no hemos tenido respuestas", sostuvo Daniel Catalán, trabajador de la Brigada de incendios de Trevelin.

Asimismo, recordó que la semana pasada declararon la medida de "estado de alerta y asamblea permanente". "Hoy hacemos un paro e iremos incrementando las medidas si no tenemos respuestas", advirtió.

Catalán denunció la situación edilicia y técnica de la Brigada de Trevelin.

"Hay problemas edilicios, técnicos, de comunicación, no tenemos conectividad, no tenemos agua potable, el baño no funciona, es un desastre", lamentó.

Por su parte, José Luis Bustos, trabajador de la Brigada de Esquel, sostuvo que "estamos en la ciudad más grande de la cordillera y somos la única base de brigada que no tiene base". También denunció la falta de equipamiento y reclamó la urgente apertura de paritarias para negociar un incremento salarial del 50%.

"Se hace este pedido porque la canasta familiar ronda en $120 mil pesos, no estamos pidiendo locuras", indicó.