El director del HZE, Carlos Winter, se refirió a las atenciones médicas que se llevaron a cabo durante el invierno.

En diálogo con la prensa, Winter contó que en invierno se estuvo trabajando bien y señaló que en "La Hoya" "se contrató un servicio médico que estuvo en la base. Los pacientes que tenían alguna patología grave venían al HZE, pero el resto se manejó bastante bien".

En la temporada de invierno "no tuvimos grandes problemas. Traumatismos graves no hubo". Winter indicó que no hubo tantos problemas como en años anteriores.

Por otro lado, hizo hincapié en el Hospital Zonal de Esquel. "Las camas no son muchas, ante cualquier cosa la internación queda al límite. Tenemos que ir programando cirugías, internaciones", comentó WInter y agregó que el nosocomio "recibe 14 hospitales rurales, lo cual el área es muy grande".