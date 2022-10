- Por Lelia Castro -

Yoel Hernández es un reconocido artista folclórico oriundo de la localidad de El Maitén. Tiene 29 años y, actualmente reside en Buenos Aires junto a su mujer y su hijo, dedicándose a la música, su gran pasión desde que era niño.

Hace un tiempo, lanzó su nuevo álbum "Mamá Patria", al cual el propio Hernández describe como un homenaje a su madre: "siento que mi mamá es mi patria y mi patria es mi mamá... Cuando hablan mal de mi patria, siento que tocan a mi mamá; y siempre la voy a defender".

Gentilmente, Yoel y su madre nos abrieron las puertas de su casa en El Maitén; para hablar de la historia de vida y formación del artista...

"El Maitén es mi pueblo; para mi es todo. Yo siempre digo que amo mucho a mi patria, donde pertenezco por razones afectivas. Mi pueblo tiene que ver con eso; mi lugar, mi raíz y mi familia", detalla Yoel, agregando que lo mismo pasa con su provincia: "me decidí por la música a los 8 años; conocí la comarca, otras localidades y tuve la bendición de cantar en muchos lugares. Estuve radicado en Córdoba un tiempo y ahora vivo en Buenos Aires; mi trabajo se basa en demostrar el amor que le tengo a mi patria".

"Mis canciones hablan de amor a mi familia, a mi pueblo, a mi provincia, a mi tierra, a La Trochita y a todo lo que me genere un sentimiento de amor... Defiendo mucho a la tierra, por eso estar en El Maitén, es todo"

Yoel recuerda una infancia muy feliz, sobre todo, cuando vivió un tiempo en la villa de Lago Rivadavia: "mi mamá trabajaba allí como docente; hicimos junto a mi hermano el jardín de infantes y yo primer grado. En ese entonces no se me daba mucho por la música; jugaba mucho al fútbol, eso sí. Tengo muy lindos recuerdos". Luego de esa etapa, la familia volvió a El Maitén, donde Yoel, quiso quedarse a vivir con sus abuelos paternos, ya que sus padres debieron ir a la Escuela de Colonia Cushamen junto a su hermano.

Por aquellos años, el hoy consagrado artista recuerda que empezó a prestar más atención al mundo de la música: "mi papá tenía un grupo que se llamaba 'El changuito Nahuelquir y su conjunto', era de chamamé; me encantaba escucharlos. Yo le pedía a mi papá canciones, que me toque los acordes del acordeón en guitarra. Había una guitarra de tres cuerdas en una pieza; yo la agarraba y me ponía a cantar. Ahí mi papá decidió ayudarme y me llevó con mi primer maestro; Jorge Araneda... El me enseñó lo más valioso de la vida; sin tener un título de profesor, me enseñó a hacer lo que sale del corazón. Un día me dijo que ya no tenía más nada que enseñarme y me advirtió que cuando tenga 10 canciones escritas vuelva a su casa. ¡Escribí las 10 en una semana!, porque quería volver. Eso me hizo darme cuenta que yo podía escribir mis canciones".

"A los 9 años, me subieron por primera vez a la Fiesta del Tren a Vapor; recuerdo que me olvidé la letra por los nervios y la gente me empezó a aplaudir. En ese momento empecé a cantar mágicamente y me di cuenta que esa sensación que me generó la gente, quería sentirla toda mi vida"

Hernández asegura haber tenido una infancia "súper feliz" y que, con el pasar de los años le tocó vivir una situación difícil; la separación de sus padres: "fue duro pero, gracias a Dios, pude seguir teniendo una relación bárbara con los dos y son los grandes pilares fundamentales en mi vida".

"Mi primera canción se llama Adiós Duende; se la compuse a José Argentino Marihuan, uno de los grandes pobladores de El Maitén. El escenario de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor lleva su nombre. El era como un niño; recuerdo que se había fabricado una especie de bicicleta con la que andaba por las vías. Siempre cantaba canciones a La Trochita, me encantaba. Cuando falleció fue un día muy triste para mí y me di cuenta que tenía una conexión muy fuerte con el y le compuse el tema"

"Mis abuelos significan todo; tuve la bendición de compartir mucho con ellos, es el regalo más lindo que me dio Dios; hoy tengo 29 años y los tengo con vida. Cada vez que vengo a El Maitén trato de compartir mucho con ellos. En el caso de mis abuelos paternos, viví mucho tiempo con ellos y tengo una relación especial con los dos; Felipe es alegre, loco y divertido. Y con mi abuela Irene tengo una conexión desde chico muy especial"

"Mis abuelos Yoli y Horacio, han sido impresionantes. No entiendo como mi abuela Yoli puede ser tan buena abuela; ella tuvo 10 hijos y tiene casi 30 nietos. Era ama de casa, crio a sus hijos y ahora hace dulces y tortas fritas que vende en la feria del tren. Recuerdo que cada vez que llegaba el cumpleaños de un nieto, ella tenía un regalo. Es impresionante cómo le da tanto amor a sus nietos. Mi viejito Quinteros, así le digo yo a mi abuelo que vive en Buenos Aires Chico; con el tengo una relación como si fuéramos amigos; me mato de risa con sus chistes y anécdotas. Me ha aconsejado mucho; una de las decisiones que tomé de irme a Buenos Aires, fue por impulso de él"

"Mis abuelas son chubutenses y mis abuelos rionegrinos. Por alguna razón terminaron todos en El Maitén. Son el orgullo más grande que puedo tener junto a mis papás, hermanos, mi señora y mi hijo. Tengo la bendición de tener una familia demasiado unida, con una relación especial con mis tíos; tengo cinco por parte paterna y nueve por parte materna. Todo lo que tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mi familia; si veo que algo está dividido, trato de unirlo"

Teniendo en cuenta la actualidad del país y lo que reflejan los medios al respecto, Yoel Hernández destaca que "si te ponés a vivir la vida y conocer el país, ves millones de cosas buenas. Yo estuve tres meses en Buenos Aires y mucha gente me ayudó; en Córdoba, en Esquel, en El Maitén; hay mucha gente que lo ha hecho. Me duele cuando hablan mal del país".

Al momento de dejar un mensaje a la sociedad, el artista afirma que ha comprobado en los jóvenes, que se están interiorizando sobre el cuidado del agua y el medio ambiente: "los que tienen que cuidar el medio ambiente son los que toman decisiones. A ellos habría que concientizarlos. El pueblo y la juventud es muy consciente del cuidado del medio ambiente".

Hoy domingo, Día de la Madre, Yoel Hernández estará como invitado en el programa televisivo "La Peña del Morfi", que se emite por TELEFÉ durante el mediodía. Al respecto, el artista destacó que es un sueño que puede cumplir, agradeciendo siempre, a su madre, que lo tuvo en su vientre y lo hizo conocer el mundo en el que estamos.

Teniendo en cuenta esta fecha, Yoel Hernández le cantó frente a frente a su madre, la canción "Mamá Patria".

Letra de "Mamá Patria"

Solo dios sabe lo que pasaste

Se que parirme no ha sido fácil

Solita al mundo te enfrentaste

Y contra todo por mi luchaste

Me regalaste la vida

Por eso es que mi misión

Es tan solo AMARTE

Y me bastó con abrir los ojos

Pa enamorarme de tus paisajes

Tu canto fue mi primer lenguaje

Tu voz mi guía de aprendizaje

Me regalaste la vida

Por eso es que mi misión

Es tan solo AMARTE

No existe ritmo ni melodía

Para expresarte todo mi amor

Pero quería inmortalizar

Lo que siento al menos en tu canción

Por qué sos dueña de los latidos

Que impulsa ahora mi corazón

Para contar que

Con el orgullo de mi alma

Llevo tatuado en la piel

Mi mamá es mi patria

Mi mamá es mi patria

Solo quería que estés orgullosa

Cuando me escuches cantar

Y si tal vez no fui lo que querías

Te pido perdón mamá

Solo quería sacarte sonrisas

Cuando me escuches cantar

Y si lloras que sea de alegría

Perdón, Te amo Mamá

No existe ritmo ni melodía

Para expresarte todo mi amor

Pero quería inmortalizar

Lo que siento al menos en tu canción

Por qué sos dueña de los latidos

Que impulsa ahora mi corazón

Para contar que

Con el orgullo de mi alma

Llevo tatuado en la piel

"Mi mamá es mi Patria"

Mi mamá es mi Patria

Solo dios sabe lo que pasaste

Sé que parirme no ha sido fácil

Solita al mundo te enfrentaste

Y contra todo por mi luchaste

Me regalaste la vida

Por eso es que mi misión es tan solo AMARTE

