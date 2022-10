Uno de los oradores en el acto por el 17 de octubre, en el Día de la Lealtad Peronista, fue Daniel Díaz. El ex Intendente de Esquel tomó la palabra y remarcó que este día no se recuerda, sino que se festeja. Además hizo un repaso del acontecimiento histórico.

"En cuatro radios distintas de Esquel decían 'hoy se conmemora el 17 de octubre', otro decía 'hoy se recuerda el 17 de octubre' y no. No se recuerda un carajo, hoy se festeja el 17 de octubre. Se festeja con los bombos, con los compañeros gritando, saltando. Con los compañeros más viejos, que vivimos una parte que nos contaron nuestros padres. Se festeja con el recuerdo de esa épica que nos plantaron nuestros padres el 17 de octubre del 1945", manifestó Díaz.

Asimismo, el dirigente peronista agregó: "Los trabajadores, los humillados, los que andaban en patas, los que recién conseguían un trabajo y eran explotados y habían encontrado un líder que ellos mismos hicieron líder. Peron les había prometido y había cumplido. Esa era la lealtad de Perón a través de sus leyes laborales, sociales, humanitarias. Leyes que llevan la sangre peronista y ellos lo consagraron su líder. Por eso ese 17 de octubre se empezaron a movilizar solos".

Sobre ese día, Díaz mencionó un recuerdo de una historia le contó su padre: "Me lo contaba mi viejo, que trabajaba en Avellaneda. A las 7 de la mañana empezaron a llegar los compañeros a fichar para trabajar y dice 'no entren, porque nos vamos a la plaza'. Algunos no tenían la conciencia plena de lo que estaba pasando. Sabían que el Coronel estaba preso. Hay que ir a pedirles que nos devuelvan a Perón y ahí se fueron a la plaza. No nos pararon más hasta hoy. No los pudo parar la Policía, ni el Ejército. Se dieron el lujo de meter las patas adentro de la fuente de la Plaza de Mayo, en el medio del imperio oligárquico que hoy vuelve".

"Viven tirando mentiras y no hay nadie que las desmienta. Con la mentira nos dividen permanentemente".

"Dicen que hay tres actos, pero hay miles de actos en la Argentina hoy y bienvenidos sean".

Por otra parte, el ex Intendente llamó a la unidad como hizo Perón ese día: "La unidad viene a través del diálogo, fomentar el afecto y el cariño que nos tuvimos durante años. Hay que dejarse de embromar y no darle tanta bolilla a los que vienen de afuera. Al final, vamos a terminar votando todos a uno de los candidato. No vale la pena pelearse por la radio, por los chats. Nosotros nos representamos a nosotros, tenemos que juntarnos y charlar. Tenemos que buscar la unidad para ir todos juntos trabajando. Llegará el candidato a intendente en dos, tres o cuatro meses. No nos volvamos locos y no desgastemos a la gente. El peronismo está más vivo que nunca, porque está vivo en la gente".