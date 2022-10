Cada 20 de octubre se conmemora el día del Médico y Médica Pediatra en la Argentina.

Este acontecimiento se instauró en el Congreso Mundial de Pediatría que se celebró en nuestro país en 1973. En este marco fue cuando se propuso tomar la fecha de fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el 20 de octubre de 1911.

En diálogo con Red 43, Flavio Romano, pediatra reconocido en la comunidad esquelense, se refirió a la fecha e hizo una reflexión sobre el reconocimiento de las y los médicos pediatras como trabajadores con un rol muy importante en nuestra sociedad.

"Estoy agradecido en nombre de todos mis compañeros por los saludos y las muestras de afecto porque los pediatras nos integramos mucho a la comunidad", sostuvo.

"Tenemos que ver con algo muy sensible que es la crianza de nuestros hijos e hijas; estos nuevos seres humanos de los que tanto se habla pero, para ser sincero, parecería que quienes nos ocupamos de ellos no somos tan importantes", añadió.

En este sentido, expuso las condiciones laborales en las que se encuentran los y las pediatras a lo largo y ancho del país y denunció que "son los peores pagos y tienen las peores condiciones laborales".

"Los maestros también son muy maltratados como trabajadores, como servidores de ese sector de la sociedad. Se habla mucho de ellos pero a los fines prácticos quienes nos ocupamos de los niños y niñas no somos valorados", indicó sobre la importancia de docentes y pediatras en el desarrollo de las infancias.

En esta línea, pidió que "se nos reconozca y respete como trabajadores a quienes nos ocupamos de la salud y la educacion de los niños". "Vemos, por ejemplo, que las residencias de pediatrías han quedado desiertas en distintos lugares del país. Muchos médicos no quieren ser pediatras, es difícil mantener una familia siendo pediatra", lamentó.

"Si bien hacemos una tarea muy importante para toda la comunidad, no siempre se nos reconoce a los pediatras y otros u otras que trabajan con los niños y niñas", afirmó.

Por otro lado, el pediatra se mostró emotivo al recordar cómo surgió el deseo de ser pediatra y participar en el desarrollo y crecimiento de las infancias.

"Decidí ser pediatra cuando estaba estudiando medicina y viajé a Chubut. Fuimos a Aldea Epulef y estuvimos trabajando con la comunidad, especialmente con los chicos y las chicas. Ahí me di cuenta que me gustaba, que era a lo que me quería dedicar y acá en Chubut", contó.

"Hace 35 años me recibí de pediatra en Buenos Aires y me vine para acá; se cumplió mi sueño", indicó emocionado.

"Estoy muy contento de haber encontrado mi lugar en el mundo para desarrollar la profesión", dijo.