Desde el sector integra Biss y dentro del Frente de Juntos por el Cambio, hay discusiones sobre el tema que está tratando la Legislatura y que podría tener como resultado eliminar las PASO la semana que viene.

En este sentido, destacó que "esta semana vamos a tener una reunión con los dos diputados del Bloque. Nosotros habíamos analizado la posibilidad de convocar una convención, pero si se aceleran los tiempos del tratamiento, porque escuché que la semana que viene se podría tratar el tema, no nos van a dar los tiempos físicos para tener una convención y tener una decisión institucional, pero claramente ha sido un tema de discusión hacia adentro del partido. Hubo varios sectores que se han expresado a favor y en contra, así que vamos a hacer una reunión el fin de semana y vamos a definir cuál va a ser la postura del Bloque con respecto a las PASO".

Con el PRO "no hemos tenido reuniones desde el punto de vista institucional después de la reunión en Rada Tilly. Ayer estuve en Buenos Aires, y tuvimos la posibilidad de dialogar con varios dirigentes nacionales como Martín Lousteau, Ana Clara Romero. Con el caso del Pro a nivel provincial estuve hablando con Ana Clara, bastante del trabajo que están realzando pero no tenemos previsto que haya alguna reunión de Juntos por el Cambio a nivel provincial en las próximas semanas, pero seguimos teniendo la misma relación que siempre tuvimos, a veces con algunas diferencias, en otros temas quizás no. Obviamente con las PASO se han generado discusiones internas pero veremos que es lo que sucede la semana que viene" en la Legislatura".

"Lo que yo he dicho, es que el radicalismo no define el tema. El radicalismo tiene 2 diputados de 27, con lo cual si la mayoría de la Legislatura va a resolver este tema para el lado de eliminar las PASO, el radicalismo no tiene ninguna trascendencia en lo que va a ser la toma de decisión"

Seguidamente, indicó: "Yo sigo sosteniendo que para mi las PASO no tienen ningún tipo de utilidad, por lo menos para la gente. Si, para la política seguramente, dependiendo del memento que sea cada fuerza opina favorable o de forma negativa. En mi caso yo siempre opiné lo mismo, no le veo ninguna utilidad desde el punto de vista electoral. Hablan que mejora la participación ciudadana, pero si uno ve las elecciones de los últimos años, al contrario, el hecho de ir cuatro o cinco veces en un mismo año, desalienta al ciudadano, porque no le interesa ir a votar tantas veces en un mismo año. Fundamentalmente lo que conlleva en el gasto para el Estado. En el 2019, el propio Macri hablaba de un gasto de 2.900 millones de pesos una sola elección nacional, no tengo los datos de cuanto cuesta hoy, pero me imagino que muchísimo mas teniendo en cuenta la inflación".