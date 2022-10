El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio realizará desde el próximo lunes una importante capacitación sobre manipulación de alimentos libres de gluten destinado a sectores gastronómicos y hoteleros; y a todas aquellas personas que se encuentren involucradas con el envasado y la elaboración de alimentos.

La actividad se desarrollará en Puerto Madryn, es totalmente gratuita y se propone brindar herramientas para la implementación de prácticas que prevengan la contaminación con gluten a lo largo de las diferentes etapas que ocurren en los establecimientos y servicios gastronómicos.

El primer taller, que en una segunda instancia se replicará en distintas ciudades de la provincia, tendrá lugar en Puerto Madryn los días 24 y 25 de octubre, a partir de las 9 horas, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut, sito en P. Escardo 31.

En la ocasión se brindarán las clases teóricas y, posteriormente, durante los días 26, 27 y 28 de este mismo mes se realizará una recorrida por los establecimientos.

En la actualidad, Chubut cuenta con una Red Provincial de Celiaquía conformada por distintas áreas gubernamentales y civiles que permiten abordar y dar repuestas conjuntas a las diversas necesidades que exteriorizan las personas con esta enfermedad.

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio desarrolló la aplicación para celulares “Chubut Sin TACC” con el objetivo de promocionar el cumplimiento de las buenas prácticas en la elaboración de alimentos libres de gluten que se ofrecen en la provincia. Además, la plataforma cuenta una base de datos de comerciantes y productores que comercializan estos productos.

De acuerdo con la Ley Nacional 27.196 (que amplía la Ley 26.588, conocida como “ley Celíaca”), estos espacios deben ofrecer “al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción, que certifique la autoridad de aplicación”.

Sin embargo, no todos lo ofrecen e incluso quienes sí lo hacen no siempre garantizan que no exista contaminación cruzada. Es por ello que es de vital importancia contar con información fehaciente de los lugares que poseen productos y menús sin TACC certificados para ello.

Mediante este servicio se prevé beneficiar a los habitantes del Chubut que lleven adelante esta dieta y turistas que visiten la región.

Actualmente hay un gran número de personas que lleva adelante una dieta sin gluten, debido a la búsqueda de una alimentación más natural o porque poseen diversos trastornos asociados al consumo de esta proteína: el más conocido es la celiaquía.

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, el cual es la fracción proteica de 4 cereales: trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro.

Se estima que en la Argentina hay cerca de 400.000 celíacos, alrededor del 1% de la población. Cada vez hay más diagnósticos en el país, esta enfermedad autoinmune que tiene un abanico muy grande de síntomas No tiene cura, pero los síntomas revierten con una dieta libre de gluten.

En Chubut se calcula que existe el mismo promedio de personas afectadas, según datos aportados por el sistema de estadística del Ministerio de Salud de la provincia.

La capacitación estará a cargo de María Sol Deserti, licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos y Analista en Calidad de Alimentos; y de Florencia Dumrauf, licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos y Técnica en Seguridad e Higiene Laboral. Ambas profesionales egresadas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Cabe señalar que estos talleres, coordinados por la Subsecretaría de Industria, se realizarán durante los meses de noviembre y diciembre, en fecha a confirmar, en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel.

Las inscripciones se podrán realizar a través de https://forms.gle/6dDTUMVbPncPVoc88. Quienes deseen mayor información podrán comunicarse con la Dirección de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, 280-481609, interno 296, o a través del correo electrónico .