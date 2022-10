(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Villa Carlos Paz). – Es todo inmenso. Uno levanta la cabeza en cualquier sector del predio de Hockey y Rugby Club de Villa Carlos Paz y lo único que ve son canchas y canchas y más canchas de fútbol. Y a lo lejos el lago San Roque.

Partidos de fútbol por todos lados. Miles de colores, diversas tonalidades de voces y muchas banderas. Se vive una fiesta por demás imponente del fútbol infantil.

Hay árbitros, pero no hay planillas de juegos. No hay resultados, pero cuando en una cancha se convierte un gol retumba en todo el predio. Una fiesta fantástica y con una organización que asombra.

Los partidos duran poco más de media hora. Dos tiempos de 15 minutos con tres de descanso. Todo es un relojito. Nada de atraso.

Si no estás a horario, no podes jugar, pero no perdés los puntos. Los que se pierde es la posibilidad de jugar (imposible reprogramar) y eso sería imperdonable para un grande que no lleva a su chico al lugar exacto y a la hora señalada.

Son 28 canchas distribuidas de manera estratégica. Muchas de ellas están dentro de dos canchas de Rugby, otras tantas en una inmensa cancha de Hockey. En la de Rugby pura tierra y césped, bien de potrero.

En la de Hockey una vieja alfombra con algo de arena arriba. Las viejas canchas de césped sintético. Que de césped no tiene nada, bien de alfombra, bien lisa.

Impecable todo. Para ingresar al predio uno tiene que estar debidamente identificado con la famosa pulserita impermeable. Cada integrante de las distintas delegaciones cuenta con una de ella. Sino se paga una entrada.

Y mucha gente paga su entrada para ver esta fiesta que mueve a miles de personas.

Buffet a pleno. Venta de tinturas para el pelo, de cornetas y vuvuzelas, además de los infaltables alfajores cordobeses.

Parece un predio ferial, claro que lleno de fútbol.

Y en este espacio increíble llegó La Gambeta de Esquel, quien hoy sus tres equipos anotados jugaron su segunda jornada de fútbol, donde se mezclaron victorias y derrota, tiros desviados y goles increíbles. Y La Gambeta está de fiesta.