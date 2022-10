La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de 72 horas de colectivos de corta y media distancia en todo el interior del país, en reclamo de mejoras salariales.

Hasta el momento, se informó que la medida iniciaría a las 00 del martes y se extendería hasta el jueves, sin embargo hoy habrá asambleas para ratificar o desestimar el paro.

En este sentido, desde el gremio indican que las negociaciones paritarias no fueron concretas, ya que "el sector empresario abduce que no puede firmar un acuerdo por la no presencia del Estado en materia de subsidiaria.