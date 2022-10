Por Emir Henriquez

Luciana Bava es una vecina de Esquel y docente de teatro que, actualmente, está coordinando dos talleres para personas con discapacidad. Estuvo dialogando con Red 43 y nos contó cómo nació su vocación por este lenguaje artístico, qué experiencias y aprendizajes atravesó mientras desempeñó su profesión en escuelas y obras, y por qué desempeña su trabajo específicamente hacia este grupo.

Inquieta, movediza, curiosa y charlatana. Esas son algunos de los adjetivos que describieron a Luciana cuando era una niña. Le encantaba actuar y disfrazarse, por lo que, a los ochos años de edad se inscribió en los talleres de Luis Bertero.

Su paso por el taller de Luis Bertero le permitió vivir y experimentar un montón de situaciones que le permitieron desempeñarse como actriz o asistente en las obras teatrales, como así también, poder definir a temprana edad su vocación docente trabajando con personas con discapacidad. Respecto a esto, Bava recordó los distintos episodios que vivió junto con el joven Matías Aleuy: "A los 17 años estaba asistiendo en los talleres. Un poco mi tarea era acompañarlo en los distintos ejercicios y que pueda hacer todo lo que estaban haciendo los demás. El día de la muestra Maty estaba haciendo la rítmica con sus pasos y movimientos. Me emocioné y dije: "Yo quiero hacer teatro para esto"".

Después de finalizar sus estudios secundarios Luciana se fue a Buenos Aires a estudiar el Profesora de Teatro, siempre teniendo la idea de trabajar a futuro con las personas con discapacidad.

Una vez que se recibió como profesora de teatro, comenzó a trabajar en "Las Lomas Oral", una escuela para niños y niñas con hipoacusia. Luego y de forma paralela, desarrolló su profesión en una escuela especial primaria y secundaria compuesta por más de 100 estudiantes. "Frente a esa cantidad de historias de niños, niñas, subjetividades y realidades diferentes, empecé a sentir la necesidad de estudiar otra cosa", dijo la docente y comentó que también estudió la carrera de Psicomotricidad y Arte Terapia.

Además de desarrollar su profesión teatral en las aulas, Luciana también formó parte de grupos teatrales y trabajó como actriz en obras de teatro. "En mi segundo año de la carrera me llamaron para una obra y empecé a formar parte de distintos grupos de teatro independiente, trabajando como actriz y asistente de dirección", recordó

"Trabajé y aprendí mucho. Tuve la suerte de trabajar con grandes maestros y directores. Con estas experiencias una va definiendo su estilo y camino como artista".

Luego de ser consultada por las obras que la marcaron dentro de su trayectoria, Luciana Bava se refirió a "Los Sirvientes" de Adriana Tursi, una obra histórica que hace hincapié en los sirvientes del presidente Juan Domingo Perón luego de su fallecimiento. "Actué con el director de estudio de mi carrera. Lo admiraba muchísimo, lo escuchaba hablar y me daba vergüenza. Mis compañeros tenían 20 años más que yo. Aprendí de la época. Fue sumamente rica esa experiencia", expresó.

Asimismo, la actriz señaló otra obra que la marcó mucho. "Fue creada por un muy amigo mío y tenía un elenco donde la mayoría éramos amigos y amigas. Con mi amigo trabajábamos juntos en penales de menores y hablábamos de la identidad heredada. Surgió un texto de un pirata que no quería ser pirata", recordó Bava y completó: "Era una obra de teatro infantil con teatro negro y títeres. Fue una experiencia muy significativa porque presentamos una obra teatro negro en un penal que tenía una trama infantil. No volaba una mosca, no pasaba nada. La magia del teatro sucedió".

Actualmente, la vecina de Esquel trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad coordinando un grupo que empezó a funcionar en el programa "TAMFI/TAMFOC" y que hace poco estrenaron la obra "Ensueño". "Ahora estamos dando nuestros primeros pasos como compañía y llevando adelante esta obra" dijo Bava y sumó: "También estoy trabajando en la Juntadera con un taller que se llama "Teatro para la Chacota", para quienes le tengan miedo al teatro".

En relación a esto, la docente contó que en los talleres propone trabajos enfocados siempre desde el juego. "Cuando uno está frente a un grupo, empieza a darse un intercambio. Se trabaja con lo que hay, uno se forma para tener la herramientas para devolver", explicó Bava y resaltó que el trabajo que realiza con las personas con discapacidad no es diferente al que se hace con la gente que no tiene alguna discapacidad.

"Mis estudiantes son lo más. Son divertidos, sorprendentes, osados, sensibles, generosos", expresó.

Teniendo en cuenta las experiencias que atravesó a lo largo de su trayecto profesional, Bava considera al teatro como "una oportunidad para materializar la fantasía". "Es un encuentro mágico, tiene un enorme poder de transformar la realidad. Uno puede imaginar y crear y llevarlo a una escena", especificó y agregó que también genera muchos grupos, siendo su lugar de amistad, familia y apoyo.

Para finalizar, la docente de teatro se refirió a los proyectos que tiene para su futuro. "Mi proyecto más grande en este momento es Teatro Joven, es la compañía de jóvenes y adultos con discapacidad. También seguir generando producciones, espectadores que conozcan esta forma de hacer teatro,que pueda crecer y llegar lejos", concluyó.

Agradezco la colaboración de Luciana Bava con el material fotográfico para la nota.

Imágenes: Nicolás Palacios, Brenda Raviolo, Alumbra Visual, Gabriel Paez Fotografía Visual.