El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, dialogó con Red 43 y dio su punto de vista sobre el proyecto de derogación de la ley de las PASO.

Héctor Ingram consideró que la discusión "tiene que ver con el adelantamiento de las elecciones, y cómo se termina definiendo".

Asimismo, comentó que también "tiene que ver las posiciones que se han tomado en su momento". "Cuando surgieron las PASO había gente que decía que no era bueno, que todo lo que tenía que ver con las internas partidarias se tenían que dirimir en una interna y no ir", expresó Ingram y agregó que "resulta ser que ahora esa gente no quiere se saquen las PASO". Por lo que, remarcó que esa cuestión "es un idea y vuelta que no tiene mucho sentido".

"Lo que hay que tener en cuenta tiene que ver con la elección general y el electorado", manifestó Ingram, explicando que "son los que van a terminar tomando una decisión".