Debido al desalojo en Villa Mascardi, la Comunidad Nahuelpan cortó las vías de La Trochita esta mañana y el viaje del tren tuvo que suspenderse, pese a estar prácticamente completo.

Esto generó malestar en varios turistas que estaban a bordo. Una de ellas dialogó con la prensa y comentó sus sensaciones sobre lo ocurrido:" Soy una mujer con unos cuantos años y no sé cuántas oportunidades voy a tener para hacer esta hermosa excursión. Hay personas que pueden manifestarse al costado, cantando y diciendo todo lo que quieren sin cortar el tren para que podamos circular. Así, lo único que van a conseguir es no tener turistas en Esquel", expresó.

La turista agregó: "Lo que pasamos me parece lamentable. Yo vengo de Buenos Aires y es la primera vez en Esquel. Quise aprovechar para ir a El Bolsón, Esquel y ahora me encuentro con esto. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. No es la forma en la que los argentinos salgamos adelante, enfrentándonos continuamente".

Asimismo, la mujer de Buenos Aires sostuvo: "No hay derecho. Uno está vacacionando, quiere paz y tranquilidad y nos encontramos con esto. Se puede hacer perfectamente al costado del tren, que la vamos a ver y que filmen los medios. Además, salen en Buenos Aires todas estas cosas".

Por último, manifestó: "Sabía de los conflictos, que son bastante grandes y no sé cómo los van a solucionar. Acá y otras provincias viven del turismo, de lo que producen y no podemos circular. No me parece la forma de llegar a ningún acuerdo".