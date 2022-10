El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones para ir por la reelección como mandatario local.

En este sentido, Ongarato indicó que hoy le preocupa lo que le pasa a los vecinos que es la "falta de trabajo, el desempleo, la altísima inflación y la necesidad de obras para Esquel":

Asimismo, detalló que en este momento no está pensando sobre la posibilidad de un nuevo período, "hoy no lo puedo hacer y no es una alternativa hasta que no salga la Ley".

"Hoy no me lo planteo y de salir la Ley evaluaremos qué conviene al espacio político al cual pertenezco", manifestó el Intendente de Esquel.

Vale recordar, que a fines de septiembre ingresó en la legislatura el proyecto que busca modificar la Ley VXI Nº 46 (Ley Orgánica de Corporaciones Municipales o Comisiones de Fomento Provinciales), para habilitar a la relección de nuevos períodos a Intendentes de Chubut.