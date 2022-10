El Vicegobernador a cargo de la Gobernación, Ricardo Sastre, sentenció como un delito las actividades de usurpación de tierras por parte de grupos Mapuches y confirmó la suspensión de la celebración por los cien años de La Trochita



"Son hechos que no los vamos a acompañar en absoluto. Usurpar no es ni más ni menos que robar o introducirse en una propiedad que no les corresponde. Lamentablemente, a veces hay que llegar a este tipo de circunstancias donde tiene que operar la fuerza de seguridad porque no entienden lo que es ir por las buenas prácticas" dijo Sastre este jueves en Rawson.

Asimismo, el Vicegobernador agregó: "Lo que se debe entender es que la propiedad es privada y no tienen por qué usurparla. Ni la pública ni la privada. No es la forma y la verdad es que, quien es el titular de la tierra, tiene todo el derecho a hacer el reclamo y es justo".

Suspensión de la Trochita

"Hemos estado en permanente contacto con el Ministo de Seguridad, se toman todos los recaudos y las medidas. Por una cuestión de público conocimiento, el acto central que se iba a realizar por los cien años de La Trochita se va a posponer, lamentablemente porque no queremos que nadie tenga que vivir o padecer ningún hecho de violencia", finalizó el responsable del Ejecutivo