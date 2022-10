Como parte de los eventos por el 40 Aniversario de la Gesta de Malvinas, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, hizo un alto en sus actividades cotidianas para rendirle un justo homenaje a aquellos integrantes de las Secciones Águila y Cobra presentes en la Ciudad de Esquel y a todos aquellos que si bien no estuvieron físicamente lo hicieron con su espíritu Coracero.

La sencilla y austera ceremonia estuvo destinada a entregar las Medallas que la Comisión del Arma de Caballería San Jorge confeccionó, sin distinción de armas o jerarquías, para agradecer tan terrible hazaña por estos coraceros realizada al ser los medios blindados puestos a disposición por la patria para la defensa de nuestras Islas.

Se entregaron las medallas no solo para el personal presente, sino que también para aquellos que por la distancia no nos pudieron acompañar y para las familias de aquellos suboficiales y soldados que hoy descansan junto al señor en compañía de muchos otros integrantes del 3 de Fierro que no dudaron en poner su cuerpo y alma al servicio de la Patria.