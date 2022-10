El vicegobernador de Chubut y persona a cargo del Poder Ejecutivo provincial, Ricardo Sastre, en su recorrido por la provincia, visitó los estudios de Red43 para brindar información sobre diversos asuntos relevantes de nuestra actualidad. Entre ellos, se encuentran la producción, las próximas elecciones, el turismo, el conflicto mapuche, la gestión de Esquel, la renta hídrica y la posibilidad de convertirse en gobernador a futuro.

P: Cumpliendo una agenda bastante cargada, vienen de distintas localidades de la zona: y este trayecto continuará en las próximas horas.

R: Sí, arrancamos el lunes en Comodoro, luego estuvimos el martes en Gaiman, el miércoles en Pirámide, el jueves en Rawson y tuvimos hoy una reunión de trabajo. También visitamos algunas instituciones en Paso de Indios y luego en Tecka. Tenemos Comodoro el domingo y Camarones (el aniversario) el lunes. El martes se reintegra el señor gobernador y, a la vez, tenemos que reintegrarnos al Poder Legislativo, porque tenemos sesiones ordinarias en la semana.



P: ¿Cómo es estar al mando de esos dos cargos con tanta actividad al frente, en este caso, de la provincia y también de la Legislatura?

R: Bueno, uno honra el cargo que le toca ocupar, como es el de vicegobernador y paralelamente presidente de cámara de la Legislatura. Pero uno está formado, más que nada, en lo ejecutivo, en el día a día con la gente. A mí me tocó ser intendente ocho años en una ciudad que tiene un crecimiento muy importante: y esa vorágine que da el Ejecutivo lo acostumbra a uno a otras realidades. El Legislativo es algo mucho más tranquilo. Pero me gusta el contacto permanente con la gente.



P: Hace algunos días, se mencionó mucho este vínculo: de hecho, también hubo autoridades que fueron a Brasil. Se hablaba del país vecino como un socio estratégico de la provincia del Chubut. En los próximos meses, Brasil va a cambiar de presidente: ¿qué se espera y qué se le va a brindar para mantener ese vínculo?

R: La verdad, creo que no va a afectar en demasía que haya algún tipo de cambio de autoridades. De hecho, si fuese Lula, creo que tiene mucho mejor vínculo con el embajador en Brasil, que es Daniel Scioli. La gira en sí fue un éxito más que importante: la verdad es que yo tenía mucha expectativa de que sea una buena oportunidad para los productores de la provincia, y creo que la superó con creces. Esto arrancó en enero, en una reunión que mantuve con el intendente de Madryn (mi hermano) y con el embajador Scioli en Buenos Aires. Le propuse reunirnos en Puerto Madryn por una situación de crisis que tenían las empresas pesqueras: no podían ubicar el langostino y la merluza en Brasil. Se comprometió a ir en marzo: el 31 de marzo estuvo en Madryn y, una vez solucionado ese inconveniente, le pedí armar una agenda en conjunto con productores de toda la provincia. Gestionamos los fondos con el Consejo Federal de Inversiones y llevamos productores con vinos de Trevelin, aceites, cosméticos de la zona cordillerana, agua mineral de Río Mayo, cerezas del valle inferior del Río Chubut; volvimos a llevar a algunos empresarios pesqueros, llevamos al sector turístico y hasta a una pequeña productora que ensobra té en el parque ecológico El Doradillo, de Puerto Madryn. El jueves, en San Pablo, se abrieron las rondas de negocios, entre 8:30 y 16:30 de la tarde, de 20 minutos cada una. Cuando se abrieron las puertas, se ocuparon las bancas y los productores estaban sentados con distintos comerciantes brasileros. Sucesivamente se fueron reemplazando los comerciantes y, cuando volvimos, varios productores de la provincia me decían que ya estaban en contacto vía mail con distintos empresarios de Brasil, que ya les estaban pidiendo que hagan los trámites aduaneros y fitosanitarios para poder exportar lo producido. Caso puntual: las cerezas. Del mercado de las cerezas, el 70 % de lo producido es exportado y el 30 % mercado interno. Hoy, tienen la posibilidad, con esta nueva apertura de mercado que no existía (el brasilero), de vender el 100 % de lo que se produce actualmente en la provincia solamente al mercado brasilero. El mercado concentrador de Brasil, de San Pablo, tiene en su aglomerado el 10 % del producto bruto interno. Pasan alrededor de 2 millones y medio de personas por día. De ese 70 %, se exportaba parte a Estados Unidos, parte a China y parte a Europa, y, si bien habían mermado algunos mercados por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, ellos estaban buscando reemplazar esa parte, que era el mercado brasilero. El mercado brasilero les terminó diciendo: “yo quiero toda la producción”. Por lo tanto, el martes, cuando visitamos Gaiman, la cooperativa de cerezas ya estaba desembalando nuevas maquinarias, solicitadas antes del viaje a Brasil, en las cuales la producción de 2500 kilos/hora se transforma en 7500 kilos/hora. O sea que son buenas perspectivas.

Yo creo que hay que sembrar, ampliar la matriz productiva, y esto nos hace pensar que en un territorio tan amplio, una superficie como la que tiene la provincia del Chubut, se puede o se vislumbra otro panorama, en el cual los funcionarios públicos tenemos que establecer estas políticas de estado más allá de cualquier tinte político.

En la gira invité a un diputado radical, a Manuel Pagliaroni: muchos se preguntaban qué hacía. Y yo digo no: hoy nos toca ser oficialismo, mañana ellos pueden ser oficialismo, nosotros oposición, o nada; pero las políticas hay que establecerlas, y el mercado, más allá del gobierno de turno, tiene que tener la tranquilidad de que va a tener el mismo ritmo de producción, exportación y venta. De eso se trata: me parece que es una provincia en que tenemos todas las posibilidades y, a veces, hemos discutido otros temas también, de matriz productiva. Pero esto no afecta a nadie: es producción sana, limpia. Y gestionando se pueden abrir más mercados.



P: Además de la producción, de esta gestión, de lo económico, también el vínculo sirve para potenciar otros aspectos: se me ocurre el turismo, por ejemplo.

R: Sí, respecto al turismo, hoy es una muestra clara lo que está viviendo Esquel. Está colmado: y la costa está totalmente colmada. Ya se ha ido perdiendo esa estacionalidad, de temporada de nieve o temporada de ballenas. Hoy, todas las estaciones del año tenés gente en las distintas ciudades turísticas de la provincia, y la verdad que es en base a una promoción muy importante que se ha podido hacer. Pasa a ser una de las principales industrias que tiene la economía provincial.



P: En el marco de estos logros, de estas gestiones: ¿a qué se apunta hacia fin de año como desafío próximo, teniendo en cuenta tu cargo en Legislatura?

R: Mi función es a veces muy limitada, porque me toca presidir el Poder Legislativo. Pero, en la medida en que este vínculo se ha ido fortaleciendo en los últimos meses con el gobernador y me ha dado la posibilidad de articular algún tipo de política (por ejemplo, en producción), yo creo que es el camino.

Cuanto más fortalezcamos las economías regionales, más beneficiado se va a ver el estado, porque se generan nuevos empleos, trabajo genuino. El estado deja de ser siempre la caja de resonancia ante cualquier conflicto.

Ese es el rumbo: que haya dividendos en la calle, que la economía se renueve, que sea fluida. Me parece que es el camino que tenemos que seguir los que, por lo menos, estamos involucrados en esta parte.



P: Pospandemia se ha visto un cambio importante, un crecimiento en todo sentido.

R: Pospandemia parece como que se abrieron las tranqueras, y la gente estaba ávida de poder salir, de recorrer. Lo mismo pasa con las exportaciones de pescado: la merluza, puntualmente, que no se podía ingresar al mercado brasilero. Hablo puntualmente del brasilero porque es el principal de Sudamérica y uno de los más importantes de América. En su momento, cuando empezó la pandemia, acusaban que el pescado tenía algún tipo de parásito. Y nosotros decíamos: “pero si ingresan la merluza a Estados Unidos, con los controles que tiene, no puede ser que Brasil diga que tiene un parásito”. Ahí nos dimos cuenta, y más en esta gira, de que había una cuestión política. La pandemia afectó también eso: al cerrarse otros mercados, la pesca que tiene el país vecino, Brasil, no se podía exportar en su totalidad. Entonces consumían lo propio y no compraban. La excusa era “tiene un parásito”. Bueno, resulta que hoy, al abrirse los mercados, al comenzar a normalizarse las distintas economías, en el mundo hicieron que los brasileros empiecen a exportar su pesca y empiecen a comprarnos nuevamente la merluza. Se va reactivando absolutamente todo.





P: ¿Cuál es tu opinión sobre lo ocurrido hace unos días, esta situación en Villa Mascardi que tuvo repercusiones en la Trochita y en las comunidades originarias de la zona

R: Son unos sinvergüenzas. Quien toma y usurpa una tierra que no es propia, la verdad que es una sirvengüenzada. Y en esto separo a los pueblos originarios.

Acá no hay mapuches: esta es gente sinverguenza que quiere sacar un rédito de algo que no es de ellos.

Por eso yo creo que cada cosa en su lugar, y la justicia tiene que ir por el camino que corresponde y darle celeridad al tema. Porque no se les puede seguir permitiendo este tipo de acciones. Más allá de la distancia, desde Rawson estamos monitoreando permanentemente, y lo que se puede articular con fuerzas federales también lo hacemos. Estamos en contacto permanente.



P: Un tema que suena fuerte, que genera debate en Legislatura, es la renta hídrica.

R: Yo con esto no pretendo generar una grieta, y celebro que cada una de las regiones tenga sus economías, sus particularidades, que pueda tener sus ingresos, que pueda aportar al contexto provincial. Pero automáticamente va a existir un amparo: no son competencias provinciales, es una decisión que la tiene que tomar el Estado nacional, conjuntamente con la Cámara de Diputados.

Me parece que estamos haciendo de la renta hídrica una novela, una película, que pone en juego a la Legislatura provincial, cuando no tienen competencia ni la Legislatura ni el gobierno provincial.

Estamos llamando la atención, pero no en el lugar que corresponde. Hay que hacerlo vía gobierno central y, a partir de ahí, una vez que estén las voluntades, avanzar.



P: Al hablar de esto se me vienen a la cabeza Puerto Madryn y Aluar. ¿Cómo ves lo que ha aportado Aluar al desarrollo de Madryn, cómo es ese vínculo con lo que aporta el turismo a la ciudad?

R: Cuando me tocó ser intendente, se creó el ente mixto de turismo, donde están las distintas cámaras empresarias, industriales, hoteleras, gastronómicas, de comercio. Y se generó una tasa destinada a la promoción turística. Se le cobra a los supermercados de grandes superficies y a las estaciones de servicio. Con lo que se recauda, la promoción está garantizada. Pero esa tasa se cobraba mediante el municipio, y se dio la posibilidad de que el ente mixto de turismo la pueda cobrar en forma independiente, para que si en algún momento el municipio estuviese en algún contexto de crisis económica o financiera, no se vean afectados los fondos y que la promoción siga creciendo en forma permanente. Por lo tanto, la actividad no tendría que mermar. Se empezó a hacer en 2014: hoy están los resultados, porque se promocionó en Europa, en España, Francia, Italia; y en todas las provincias argentinas. Hoy, la actividad económica da un rédito muy importante, porque al trabajar los restaurantes, los hoteles, significa que hay mayores ingresos en las arcas municipales y se genera mayor cantidad de empleo en todos los sectores. Lo mismo con Aluar: Aluar no es lo que tributa, sino lo que genera en la sociedad. Tiene 1500 puestos de trabajo en forma directa y 1500 en forma indirecta. Calculen que son salarios muy importantes y que esa gente consume en Puerto Madryn. Por lo tanto, le da un nivel a la economía muy particular e importante.



P: En Esquel, muchas veces se dice que falta explotar ya sea el desarrollo productivo o el turismo, por diversas cuestiones. ¿Cómo lo ves, teniendo en cuenta situaciones como los vuelos y el aeropuerto?

R: No es mi intención ser crítico de las gestiones municipales ni de nada en particular. Menciono Madryn porque soy nativo de ahí, porque fui 8 años intendente y mi hermano es intendente, a modo de ejemplo de lo que nosotros hemos hecho y que es para replicar en el contexto provincial. Yo me fui de la gestión municipal sin lograr que vuele Aerolíneas Argentinas y, a los dos meses de asumir, mi hermano logró hacer que vuele, pero porque siguió insistiendo, siguió golpeando puertas.

Puerto Madryn tenía un vuelo de Andes los lunes, miércoles y domingos. Hoy tiene vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas y de Flybondi. Van y vienen totalmente colmados. Eso se llama gestión: no hay peor gestión que la que no se hace. Lo que hay que hacer es insistir, insistir, insistir.

Si pretendemos que llegue gente, hay que ofrecerle facilidades, conectividad. Hoy los vuelos van y vienen llenos, y en Esquel puede pasar exactamente lo mismo. Se gestiona conectividad, uno o dos vuelos diarios: no van a alcanzar las cabañas, no va a alcanzar el hospedaje, no van a alcanzar los restaurantes. Hoy, en cualquier lado que quiere uno ir a tomar un café, no hay lugar: las cabañas están totalmente colmadas, los hospedajes están colmados, y me parece que es donde hay que apuntar. Acá hay una fisonomía natural que tiene para invierno y para verano.



P: En el ámbito político, un tema de debate es la posibilidad de eliminar las PASO. ¿Qué opinión te merece?

R: Estoy totalmente de acuerdo con eliminarlas. Si me preguntan qué cambio haría en la ley electoral es eliminar las PASO. Es una exposición al electorado sin sentido, una erogación al estado más que importante: me parece que los partidos tienen que dirimir las internas puertas adentro.



P: El año que viene hay elecciones. ¿Cómo es tu vínculo con Mariano Arcioni? ¿Hay una idea de ir todos juntos a las elecciones?

R: Es excelente la relación con Mariano. Han existido diferencias, discusiones de gestión, de accionar: pero hoy la verdad que la relación, fuera de una relación de amistad, en lo institucional, es muy buena. Y eso lo celebro y lo resalto. Luego, en el conformado electoral, yo creo que sí, que se va a conformar un gran frente en el cual van a participar distintos sectores diferenciados. Especialmente vamos a estar todos aquellos involucrados que tengan que ver con el Frente de Todos. A nivel nacional, está dentro del Frente de Todos: por eso seguramente va a ser parte de este esquema de armado.



P: ¿Considerás viable la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales para que no se junten con las de Nación?

R: Hoy no es un tema de discusión. Lo he hablado en algún momento con el gobernador y no se avanzó en absoluto. Pero tampoco hay que descartarlo. Hay 20 provincias en el país que van a adelantar.



P: ¿Cómo ves a la oposición, su trabajo, su día a día?

R: No tengo nada para objetar. Los temas importantes, la Legislatura los ha acompañado todos. Puede haber alguna disidencia en algún proyecto, que alguno acompañe y otro no, pero se han aprobado todos y eso lo valoro, más en un contexto de crisis que vivimos a nivel nacional y provincial, que hemos vivido en los últimos tiempos.

En lo que a mí compete, en la Legislatura, la verdad que hay una oposición constructiva.

Me parece que más allá de los posicionamientos políticos, hay que apelar a la cordura y al bienestar de la gente. Cuando eso se congenia, es mucho más fácil poder gobernar y darle herramientas al Ejecutivo.



P: Hace un par de meses se escuchó una frase de tu parte, el deseo de que el próximo gobernador de Chubut sea de Madryn. ¿Cómo está ese punto de vista hoy?

R: Más allá de que sea de Madryn, pueden haber escuchado “Madryn nunca tuvo un gobernador”. Pero más que de la ciudad, o si es hombre o mujer, hay que buscar la gente con mayor capacidad. Mi deseo particular: sí, a mí me encantaría ser gobernador de la provincia de Chubut, replicar lo que hemos replicado en Madryn o, como siempre digo y como en algún momento le puse de hashtag, “Madryn la más linda”. Digo, ¿por qué no ponerle “Chubut la mejor”? A mí me da una sana envidia cuando veo provincias como San Luis, Córdoba o San Juan, que han crecido tanto y que están llenas de actividades y espectáculos, y con economías fluyentes. Yo quiero eso para Chubut. Me parece que tenemos todas las posibilidades para hacerlo.