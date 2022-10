El “Mundial del Sanguchito” se realiza este sábado 8 y domingo 9 a partir de las 11 horas en el Gimnasio Municipal de Dolavon. El evento va a estar dividido en un “patio comida extranjera” y un “patio de sabores argentinos” con diferentes sanguches para que los que se acerquen puedan disfrutar de los diferentes sabores y gustos.

Además de la variedad de tipos de sanguches, habrá diferentes artistas, grupo de folclore, Yhosva Montoya dará su show y juegos con competencias para disfrutar y pasar la tarde en un encuentro familiar.

La representante de las relaciones internacionales del municipio de Dolavon, Rosario Nervi explicó a Red43 el origen del nombre: “básicamente porque todas las personas que vienen a vender comida tienen que vender la comida que quieran en el modo sanguchito, o sea entre dos panes o masas, y mundial porque en noviembre tenemos el mundial y quería hacer alusión al mundial”.

La idea surgió porque a “a quien no le gusta el sanguchito además es muy inclusivo porque si no podes tacc se puede hacer sin tacc si no comes ningún derivado animal se puede hacer un sanguchito vegano vegetariano” comentó, Rosario Nervi.

Entre los concursantes que lleven sus sanguches para mostrar, el sábado se elegirán representantes del patio de sabores argentinos y del patio de comida extranjera para participar el domingo de la “gran final”. Los requisitos que tendrán en cuenta el jurado serán “la complejidad de la mordida, el sabor, la autenticidad de los ingredientes, y la técnica de elaboración del pan o de la masa”.

La entrada vale 300 pesos y pueden acceder a todo el patio de comida, shows y concursos. Entre las competencias para la familia va a estar el juego “preguntados”, concursos de “la mordida imposible”, “la mordida más grande” y “adivina qué ingredientes tiene el sanguche”, entre otras actividades.

Con respecto al turismo, Nervi resaltó: “cada vez que hacemos este tipo de eventos hay un stand para poder conocer qué actividades turísticas hay durante todo el año en Dolavon. Se quedan activos los lugares turísticos que tenemos para visitar como son la mercante, la estación de ferrocarril y las distintas capillas”.