Duham Daniela Díaz lleva adelante "Lo de Duham", un emprendimiento de café al paso que funciona desde el lunes.

Con su carro, Duham recorre las calles céntricas de la ciudad ofreciéndole café, café con leche y budines caseros a las y los vecinos que se dirigen a sus trabajos o se encuentran realizando trámites.

La joven contó que se le ocurrió llevar adelante este novedoso emprendimiento cuando se encontraba en Bariloche por las vacaciones de invierno. En ese momento había observado a varias personas que vendían café en las calles del centro. Esta práctica también la había visto en ciudades más grandes, como Córdoba o Buenos Aires.

"La gente viene y compra. están todos súper contentos porque es un ratito que paran y después siguen caminando, siguen trabajando o haciendo trámites", sostuvo Duham sobre estos días que lleva vendiendo café en las calles de Esquel.

"Primero me felicitan por la idea, me desean suerte y que me vaya bien", indicó sobre el diálogo con las y los vecinos que ven el carrito.

La emprendedora contó que pudo armar su carro de café al paso gracias a la ayuda de su familia. Su mamá la ayuda con la elaboración casera de los budines de limón y naranja, su tía con el café y también tuvo la colaboración de la pareja de su mamá. Además, comentó que el carro en donde trasporta el café lo construyó su vecino Fabio.