El gremio docente se concentró frente al Ministerio de Economía con representación de distintos sectores provinciales. Reclamaron la nulidad del último acta paritaria, porque entienden que es a la baja de salarios y piden una nueva reunión con el Gobierno.

En su discurso, el secretario general de la Atech, Daniel Murphy, dijo "Es vergonzoso lo que el Gobierno viene haciendo a lo largo de todo este año. El jueves, fue la paritaria, el Gobierno hizo su oferta que nosotros no aceptamos, porque entendimos que era insuficiente. Habíamos advertido al Gobierno, que era a la baja, pero en el marco de la discusión hubo muchas idas y vueltas y eso dificultó la comprensión de lo que se estaba poniendo a consideración. Nosotros dijimos que eso no lo íbamos a llevar a consulta porque no le íbamos a consultar a alguien si quiere seguir cobrando lo mismo o menos porque eso es una vergüenza y exigimos una nueva reunión".

"El día viernes ya con los números absolutamente claros nos comunicamos con el ministro Grazini, y le advertimos que esto no puede ser homologado, es nulo, de nulidad insalvable porque no se puede homologar una paritaria con esta acta".

"El hecho de que se hayan equivocado habilita lo que no estaba habilitado, porque de otra manera se cerraba ahí la paritaria hasta el año que viene y eso es inaceptable. Después podemos decir en conjunto como la seguimos peleando o no. Todo eso lo podíamos definir en conjunto, pero no de esta manera inconsulta, entre cuatro paredes con una paritaria a la baja".

"La respuesta del Ministro fue que iba a haber una nueva reunión, hasta el momento no hay ninguna nueva reunión. Apareció un documento, sin firma, denominado adenda, es decir un agregado al acta paritaria del diez de noviembre, ante eso nosotros le volvimos a aclarar al Miniatro que no se puede salvar algo que es nulo, para pretender corregirlo y que sea válido. Tiene que haber una nueva reunión donde se pongan los números sobre la mesa, se haga un acta como corresponde y esa acta nosotros la vamos a llevar a las escuelas para que sea debatida, analizada y se resuelva entre nosotros que hacemos".

"Nosotros entendemos que este paro es importante y por eso lo ratificamos. Sabemos la dificultad que tenemos a esta altura del año, después de todo lo que hemos remado este año en la calle y el aula"

"Nosotros reiteramos los reclamos que hemos hecho, 18 mil pesos al básico, es decir que el bono pase al básico, reclamamos el aumento del cien por ciento de las asignaciones familiares, reclamamos una cláusula gatillo de noviembre a enero, para cobrar en el sueldo de febrero y reclamamos que todo esto sea inmediato", destacó.