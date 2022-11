El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este martes, junto al intendente Ariel Molina, el acto central por el 127° aniversario de Corcovado, ocasión en la que inauguró una obra, entregó viviendas, firmó el inicio de obra de un nuevo tramo de la Ruta N°17 y anunció la próxima licitación para construir el edificio de la Escuela Secundaria N° 779.

Minutos después de cumplir agenda oficial en la Comuna Rural de Carrenleufú, el mandatario provincial se trasladó hasta Corcovado, donde presidió el festejo por un nuevo cumpleaños de la localidad cordillerana el cual tuvo epicentro en la plaza principal “Daniel Toledo”.

El Gobernador dejó habilitadas las pistas del skate park, entregó viviendas a tres vecinos y rubricó importantes acuerdos que contemplan, por ejemplo, el inicio de obra de la pavimentación de un tramo de la Ruta N° 17, y anunció el llamado a Licitación para la construcción del edificio propio para la Escuela Secundaria N° 779 por más de 650 millones de pesos.

Ante el público presente en la plaza, Arcioni remarcó que los aniversarios son momentos propicios para la “reflexión y rendición de cuentas y no hay nada más importante que hacerlo con hechos concretos, mostrando y enumerando cada una de las obras que se van llevando a cabo”.

Rescató la figura del intendente Molina y recordó que al asumir al frente de la Municipalidad se hizo cargo de un escenario económico complejo. “Esto lo valoro porque también nos tocó a nosotros; nos tocaron momentos difíciles, pero cuando uno asume la responsabilidad de gobernar sabe bien qué tiene que enfrentar de ahí en más”.

El Gobernador señaló, asimismo, que luego de meses largos de “mucho esfuerzo y mucho sacrificio, de poner una mejilla y de poner la otra, podemos decir con orgullo que podemos mirar a cada uno de los vecinos de la provincia de frente y podemos caminar con la vista en alto”.

Arcioni subrayó que el Estado está dando respuestas concretas a la población de Corcovado. “Ayudamos a que tengan los servicios públicos como corresponde y eso no se soluciona de un día para otro. Podemos decir con orgullo que hemos logrado todo esto con un trabajo en conjunto con el municipio”, dijo.

Por otro lado, puso en valor la firma del convenio para el inicio de la pavimentación en un tramo de la Ruta N° 17. “Recuerdo que el 12 de mayo estuvimos en la apertura de la licitación de la Ruta 17, que venía con una gestión de hace muchos años y que se venía prometiendo”, manifestó.

“Hoy, con la firma del inicio de obra, sabemos que en 30 días comienza y ya están trabajando porque están los técnicos. Es una realidad para Corcovado, para el crecimiento y la dignidad”, enfatizó ante el fuerte aplauso de las autoridades y vecinos que participaron del acto.

En otro orden, el mandatario aprovechó su alocución para anunciar que hoy martes se publicó la licitación para la construcción de la nueva Escuela N° 779. “Es una realidad para toda la comunidad educativa de Corcovado”, aseguró, añadiendo que “también es una realidad que en los próximos días la localidad tendrá una nueva ambulancia”.

“Para el Club Tehuelche, les digo que como presidente de la Fundación Banco del Chubut haremos un aporte directo de 5 millones de pesos para que puedan hacer la sede”, indicó, planteando que en este 127 aniversario “hablamos de educación, de salud, de los servicios públicos, acompañando el crecimiento de cada pueblo”.

Para finalizar, envió un mensaje a la comunidad en general. “Los convoco a seguir trabajando, seguramente con diferencias pero en la búsqueda de consensos, mirando el futuro de nuestra provincia. Hoy más que nunca debemos apostar a la educación. Sepan que tienen un Gobernador que trabaja absolutamente para todos”, completó.



A su turno, el intendente Molina hizo un repaso de sus comienzos en la gestión y mencionó que en el 2015 “me entregaron un municipio totalmente fundido, no pagábamos los sueldos, no se pagaban los seguros, no se paga absolutamente nada. En nuestra localidad no había ninguna obra ni de provincia ni del municipio”.

El jefe comunal hizo un paneo con las principales obras ejecutadas en estos 7 años de gobierno. Habló de servicios públicos, mejoramientos urbanos, viviendas, la reciente pista de skate park, pavimento, sistema de luminaria de última generación, un SUM para veteranos, ruta, etc.

También junto al Gobierno Provincial “se compraron dos generadores de electricidad 0KM para evitar los cortes que se daban en aquellos años. Se está haciendo la extensión de red de gas donde va a quedar el 100% de la zona urbana de Corcovado con gas natural”, ponderó.

“Sacamos a licitación la red cloacal para el 100% de la localidad, una obra de más de 650 millones de pesos, con 2 y medio de gestión; el 7 de diciembre estaremos abriendo los sobres licitatorios para concretar una obra tan ansiada. Además, firmamos con el Gobernador por 10 millones de pesos la obra del cuartel de bomberos”, amplió.

Aportes y elementos

Arcioni hizo efectiva la entrega de un ATP para la Municipalidad de Corcovado por 3 millones de pesos. Además, a través de la Secretaría de Trabajo, entregó al municipio la suma de 757.970 pesos para la compra de herramientas de carpintería.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio hizo lo propio por la suma de 100.000 pesos para la construcción de un invernáculo para la producción de alimento fresco en el predio de la Escuela N°568. A su vez, destinó un millón de pesos para la “adquisición de pasto con el objeto de brindar una ayuda a los productores agropecuarios de la zona debidos a las intensas nevadas”.

Por medio del Ministerio de Seguridad, la Provincia entregó un aporte por 500.000 pesos para la “refacción de la comisaria distrito Corcovado”.

El Instituto de Asistencia Social entregó al municipio 200.000 pesos destinados a los gastos que demande la culminación del cerco perimetral de la Escuela N°779 así como también materiales deportivos; además de una PC para la Brigada de Incendios; 150 mil pesos para el Club Social y Cultural Tehuelche para gastos operativos de la institución, una fotocopiadora para la Escuela N°191; un freezer para el Hospital Rural; un proyector con pantalla para la Escuela N°568 y una amasadora para la Escuela 454

El gobernador Arcioni también procedió a la firma del contrato de obra, a través de la Administración de Vialidad Provincial y la empresa LAL. S.A, para la pavimentación de la ruta Provincial N° 17 tramo Corcovado empalme con la Ruta Nacional N° 259.

Tal cual se viene realizando con la mayoría de las localidades de la provincia, se rubricó el convenio entre el Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Corcovado en el Marco del Programa “Impulso Turístico Chubutense” con objetivo de coordinar las acciones necesarias para la implementación del Programa a través de la profesionalización de Informantes turísticos, brindando asistencia con personal capacitado, fomentando la inserción laboral mediante pasantías, promoviendo espacios de capacitación, otorgando material de promoción y fomentando el desarrollo local.

En la oportunidad, se procedió a entregar reconocimientos a deportistas destacados, como el medallista olímpico David Almendra, quien en el 2020 participó de los Juegos Panamericanos U20 juvenil lucha libre en México, obteniendo medallas de oro y bronce en la categoría hasta 57kg.

También se reconoció a José Rivera, quien participó en los Juegos Evita, en atletismo adaptado, en las disciplinas de carrera y salto en largo, y a Rosa Castro que obtuvo el primer lugar como Hilandera a uso, en el Encuentro de Artesanos de Esquel. Por otro lado, desde la Municipalidad, se entregaron aportes económicos a emprendedores y hacedores locales.

Participaron de la ceremonia los ministros de Seguridad, Miguel Castro, y de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo, además de los secretarios de Trabajo, Tobias Gaud; de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco; y de Bosques, Rodrigo Roveta.

También estuvo la presidenta de la Administración de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez, el titular del Instituto de Asistencia Social, Luis María Aguirre, los subsecretarios de Obras Municipales, Sergio Ramón; de Turismo, María José Pögler, el jefe del Distrito N° 13 Chubut de la AVN, Julio Otero, el jefe de la Policía, César Brandt, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Sergio Núñez, banderas de ceremonia, brigadistas, vecinos e invitados especiales