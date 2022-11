Luego de ganar la convocatoria de la plataforma Airbnb “Fondos para Alojamientos Singulares”. Con una idea previa que ya tenía organizada pero para otro objetivo, Martín De Estrada se postuló y fue avanzando en la selección hasta ser el ganador del concurso. El premio es 100 mil dólares para realizar su proyecto de cabaña experimental.

El arquitecto habló con Red43 sobre la propuesta que debían presentar: “Tenía que ser sorprendente que llame la atención, tenía que tener algunas variables de sustentabilidad. Pero principalmente la evaluación fuerte era algo que tuviese impacto, después que sirva como experiencia turística que es una categoría de Airbnb”.

Con respecto al nombre “Huevo de Dragón”, sostuvo: "primero era huevo a secas que iba a ser mi estudio, yo hace tiempo busco relacionar el arte y la arquitectura. Quería que el estudio donde iba a trabajar reflejase que había algo diferente. Cuando vi la convocatoria le conté a una amiga del concurso y demás y me dijo ‘Huevo de Dragón’ y ahí fue como que cuajó perfecto porque era Trevelin, un huevo de dragón, impecable”.

En la selección del concurso debió pasar por varias etapas junto a los demás participantes a medida que avanzaba le pedían más detalles como un croquis, información más técnica. Lo que le generaba “más adrenalina”. Por lo que comentó: “Cuando en su momento le pedí los renders que los hizo Agustín que es un colega mío acá de Esquel, cuando me mandó los renders que son esos que están en la publicación yo sentí que ahí iba a quedar porque era muy fuerte la imagen”.

El arquitecto que vive en Esquel sostuvo que era un proyecto que trabajaba en sus ratos libres pero que lo mantenía en secreto, ya contaba con los planos principales hechos porque era la idea que tenía para su estudio. Además uno de los requisitos para participar era contar con un terreno, Martín tiene uno en Trevelin, en el callejón Palma.

Al enterarse de qué ganó el concurso, Martín contó: “Fue impresionante porque es como un sueño porque era algo muy particular el proyecto y de repente dije esto se va a hacer, no puedo creer, esto va a tomar forma, va a ser real. Además, de la mejor manera posible con un montón de recursos con todo a favor, de un modo muy lindo así para mí fue como una emoción muy grande y una reivindicación de no soltar los sueños”.

Según contó el arquitecto la idea es comenzar a trabajar en el proyecto en enero pero al tener mucho diseño es un trabajo más complejo ya que se debe pensar con más detalle las piezas para después armarlo. Y el trabajo estructural lo lleva a cabo con un ingeniero, Daniel.

Otro de los requisitos que implementó la plataforma es que al finalizar la construcción se deberá ofrecer como alojamiento por un año.