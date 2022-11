Por pedido de Torres, el Gobierno Nacional se comprometió a avanzar en una obra de gas que esperan los chubutenses

Royón reconoció que la obra del gasoducto viene demorada, porque hay “detalles técnicos” de la obra civil que tiene que revisar, y se comprometió a reactivarla lo más pronto posible.



Torres pidió a los equipos del ministro de Economía, Sergio Massa, “respuestas concretas” por las obras y las medidas anunciadas para Chubut que prometió cuando asumió al frente de esa cartera pero hoy no figuran en el Presupuesto 2023.



Torres preguntó en la exposición de los equipos de gobierno en el Senado, por qué en el presupuesto no se ven reflejados los anuncios que el Gobierno Nacional hizo para mejorar las finanzas de Chubut, encaminar la crisis educativa y llevar obras a la gente, en los que se pusieron de acuerdo sectores del oficialismo y la oposición.



“Hubieron anuncios que no tuvieron grieta como el mal llamado dólar petrolero, una compensación para provincias productoras de hidrocarburos, en Chubut estamos perdiendo entre 5000 y 7000 millones de pesos, media masa salarial”, dijo el senador.



Torres, quien agradeció la predisposición de los equipos del Gobierno, planteó el complejo escenario que transita Chubut al secretario de Finanzas, Raúl Rigo, al responsable de Hacienda, Eduardo Setti, y al secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein.



“Fue muy claro el análisis del gasto, pero hay otro nivel que tiene que ver con la distribución geográfica del gasto, donde podemos ver el carácter federal de un presupuesto, contemplando el esfuerzo fiscal de provincias como Chubut que están siendo perjudicadas por decisiones de política monetaria y fiscal”, comparó.



A la hora de preguntar, el senador chubutense recordó que “Massa se había anunciado, en esta lógica de dinamizar economías regionales y generar divisas mirando al sur, un bono fiscal para compensar el sobrecosto laboral que se tiene por zona fría en la Patagonia sur. Me gustaría saber por qué no se contempló, si se discutió y por qué se decidió no avanzar en ese anuncio proselitista que se hizo en plan de campaña en 2021”.



Torres reparó en que, como contrapartida de esto, Nación había quedado en disponer partidas extraordinarias para hacer obras para los chubutenses, pero hoy no aparecen. “Agregar una obra con una partida irrisoria es lo mismo que no agregarla. Esto es estafar a un montón de chubutenses que necesitan conectividad, agua y gas”, determinó.



En esta línea, insistió en que para el Gobierno Nacional hay una doble vara entre lo que entiende por costo fiscal y por compensaciones. Cuando hablamos de subsidiar el transporte a Capital y provincia es solidaridad”, comparó.